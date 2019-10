Sobre el final Vélez, se llevó un triunfo por 1 a 0 ante Rosario Central

Un aislado gol de Leandro Fernández le permitió hoy a Vélez Sarsfield derrotar como visitante por 1 a 0 a Rosario Central y quedó muy cerca de los líderes Boca y Argentinos Juniors, en un encuentro disputado en el "Gigante de Arroyito" por la décima fecha de la Superliga.

El tanto de Fernández fue a los 36 minutos del segundo tiempo, y de esa manera el equipo de Liniers suma 19 puntos, junto a Lanús y Racing y a solo dos unidades de los líderes Boca y Argentinos Juniors.

Por su parte, el conjunto "canalla", con esta derrota, además de perder el invicto -el único que quedaba tras la caída de Boca- entró nuevamente en la zona de descenso, y su promedio solo está por encima de Gimnasia y Esgrima La Plata y debajo de Patronato de Paraná, los tres que por el momento están perdiendo la categoría.

El público rosarino despidió con abucheos al equipo conducido por Diego Cocca, ya que su situación en la tabla de los promedios es angustiante.

El primer tiempo entregó un partido sin demasiadas ideas, porque Vélez intentó hacer su juego, pero Central apostó a la presión a no dejar pensar a los mejores hombres del "fortín" y en ese contexto todo fue friccionado.

En Vélez Maximiliano Romero buscó armar dupla con Robertone y también Janson, pero el circuito no logró ser todo lo homogéneo que Heinze pretendía.

Por el lado de Central, Rinaudo y Gil buscaron hacerse dueños del mediocampo y la peligrosidad de Gamba trató de llevar peligro a la valla defendida por el ecuatoriano Domínguez, aunque sin demasiada fortuna.

Para el complemento Central salió con todo y durante gran parte del período peloteó a un Vélez que apostó a cuidar el cero en su arco, a como pudiera y en muchas ocasiones de manera fortuita.

En ese sentido, los pelotazos de Gil, las subidas de Britez y los remates desde afuera de Rinaudo, fueron algunos de los argumentos que exhibió el equipo local.

Sobre los 22 Gamba remató por la derecha y Domínguez mandó al córner una la pelota se le metía por encima.

Vélez no podía salir de su propio laberinto, pero Heinze renovó el ataque y mandó al chico Thiago Almada para darle un poco más de movilidad al ataque.

Sin embargo, lo que modificó el partido fue el ingreso de Fernández, quien tomó el balón fuera del ára y sacó un tremendo remate que se metió junto al poste de Ledesma.

Central intentó como pudo alcanzar el empate, pero Vélez pudo aumentar de contragolpe con incisivas acciones de Almada, pero el resultado no se modificó.

Síntesis:

Rosario Central 0 - Vélez 1.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).

Árbitro: Ariel Penel.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Diego Novaretti, Emanuel Brítez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil, Nicolás Colazo; Lucas Gamba y Claudio Riaño. DT: Diego Cocca.

Vélez: Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Braian Cufré; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez, Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.

Gol en el segundo tiempo: 36m Leandro Fernández (VS).

Cambio en el segundo tiempo: 15m Ortigoza por Gil (RC), 21m Almada por Robertone (VS), 26m Leandro Fernández por Romero (VS), 27m Zabala por Colazo (RC), 34m Ribas por Gamba (RC), 45m Alvaro Barreal por Bouzat (VS).