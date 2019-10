Picante cruce por corrupción hubo entre Macri y Fernández

Una serie de cruces por las denuncias de corrupción en la obra pública durante el gobierno kirchnerista se convirtieron este domingo en lo más "picante" del debate sobre Empleo, Producción e Infraestructura, en especial cuando Alberto Fernández recordó al fallecido padre de Mauricio Macri.

El presidente Macri consideró que era "imposible de creer" que Fernández durante su rol de jefe de Gabinete no haya visto lo que el propio mandatario calificó como una "matriz de corrupción" en la obra pública, y en ese contexto el candidato del Frente de Todos mencionó a su padre, Franco Macri, que murió en marzo pasado.

"Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública y usted en el clan Macri ¿no vio la corrupción de la obra pública Presidente?, ¿no vio lo que pasaba en su familia?, después nos contó cuando su padre murió que su padre era responsable. Presidente hablemos en serio, a mí no me va a correr", espetó Fernández.

Minutos más tarde, el jefe de Estado sostuvo que "es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender", al tiempo que agregó: "Es difícil creer que no vio nada; es imposible de creer que usted no haya visto nada", en referencia a los años de funcionario de Fernández integrando el gobierno kirchnerista.

Macri también dijo que el exministro de Economía, Roberto Lavagna, actual postulante presidencial de Consenso Federal, renunció "denunciando esto", en referencia a la corrupción, al tiempo que José Luis Espert (frente Despertar) le preguntó directamente a Fernández si "no vio nada o fue cómplice de eso".

"Cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa (en 2008)", respondió Fernández, que agregó que desde entonces jamás fue citado por la Justicia, y en este sentido subrayó que a Macri lo están "esperando" en Tribunales "más de 100 causas" por supuestas irregularidades. "No tengo nada que ver con la corrupción, no me corra por ese lado", insistió Fernández, en este caso, después de que Espert le consultara al respecto.

A la polémica se sumó José Luis Gómez Centurión (NOS), que dijo que "durante el gobierno de los Kirchner la obra pública estuvo caracterizada por la corrupción".

Por otra parte, durante las deliberaciones sobre Empleo, Producción e Infraestructura en la Facultad de Derecho de la UBA, los postulantes presidenciales expusieron propuestas e hicieron blanco, en el caso de Espert y de Gómez Centurión, en las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo.

Lavagna, por su parte, destacó la necesidad de poner en marcha la economía para de ese modo generar 2.000.000 de puestos de trabajo en cuatro años -de su eventual mandato- y también mencionó la importancia de impulsar medidas tributarias que favorezcan a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Espert, a su turno, fustigó con dureza a la dirigencia sindical, tildando incluso de "corruptos", "delincuentes" y "algunos partícipes necesarios de algún asesinato" a los líderes gremiales, mientras que el candidato presidente del Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, también cuestionó a la burocracia sindical.

Fernández indicó que durante los "tiempos de Macri" cerraron 43 pymes por día y abogó para que esas empresas "dejen de pagar tarifas dolarizadas que solo benefician a los amigos del Presidente, no a los que producen".

Por último, Del Caño le apuntó a Macri por los "más de dos millones de desocupados" que presuntamente se generaron durante su Gobierno e insistió en que, en el caso de ser Presidente, luchará contra la flexibilización laboral y la recuperación de los sindicatos para los trabajadores.

Seguridad y acusaciones mutuas

En el primer bloque del debate en la Facultad de Derechos, el presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se cruzaron por la seguridad y el jefe de Estado acusó al gobierno anterior de haber favorecido el crecimiento del narcotráfico en el país. “En este tema, nosotros somos distintos a ellos. Ellos abandonan a la víctimas del delito, menosprecian a las fuerzas de seguridad. Cuando Alberto Fernández fue jefe de Gabinete llegamos a importar 20.000 kilos de efedrina, ahora solo 20. Nosotros no transamos con la droga”, afirmó Macri.

Al cuestionar a la gestión anterior, el jefe de Estado sostuvo: “Así son ellos, no van a cambiar. Nosotros estamos con las víctimas, defendemos a las fuerzas de seguridad y combatimos las mafias”.

Fernández le respondió que también estaba “preocupado” por el narcotráfico y recalcó que “el consumo de drogas y marihuana ha aumentado en los últimos años”.

Además, criticó que en relación a 2015, el presupuesto en Seguridad nacional cayó “en términos reales en un 38 por ciento”.

“Hubo 3.262 homicidios en el último año. No creo que sus familias se hayan sentido protegidas por usted”, le espetó Fernández al Presidente. Luego, Macri volvió a la carga contra el kirchnerismo y aseguró que su gobierno condenó a Hezbollah como agrupación terrorista, mientras que la gestión anterior “quiso encubrir a los responsables de la Amia”.

Polémica por el tema federalismo

Los seis candidatos presidenciales discutieron en el panel de “Federalismo, Calidad institucional y Rol del Estado”, en el que se volvieron a sacar chispas por la coparticipación, las provincias y los medios en el país.

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, abrió la tercera ronda y prometió que si llega al Poder Ejecutivo buscará “prevenir la corrupción”, para “terminar con los empresarios que corrompen y los funcionarios que se dejan corromper”.

“(Mauricio) Macri vino diciendo que iba a poner orden, pero lo primero que hizo fue proponer a dos jueces en la Corte Suprema por decreto, designó jueces a su antojo, persiguió jueces, vació una Cámara”, enumeró Fernández.

Y agregó: “La Argentina dice ser un país federal, pero en verdad no lo es: las provincias mendigan la parte que les toca. El esfuerzo que debemos hacer con los 24 gobernadores es construir un país federal de verdad”.

A su turno, el presidente Mauricio Macri cuestionó que “ahora el kirchnerismo habla de federalismo”, pero -según dijo- durante su gestión gobernó con “el látigo y la chequera”.

“Todavía no se votó y ya le avisaron que le van a sacar a la Ciudad sus recursos”, recalcó el Presidente, y sostuvo que al frente del Poder Ejecutivo dio “obras y más recursos” a las provincias.

Macri expresó: “Hablan del Estado y nos dejaron un Estado lleno de militantes. Ahora quieren la libertad de prensa, pero a la vez se fantasean con una Conadep para juzgar a los periodistas”. “Ellos no aceptan que (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro es un dictador, eso ya marca una enorme diferencia entre su visión y la nuestra”.

Espert: “eliminar indemnizaciones”

El candidato del Frente Despertar, José Luis Espert, propuso “eliminar la indemnización por despido” y reemplazarlas por un subsidio al desempleo “generoso en el tiempo y en el monto”.

También llamó a terminar con una “cofradía feudal” de sindicalistas “ricos y poderosos”, en el segundo debate presidencial en la Facultad de Derecho.

“En esta elección cuidado que la historia puede repetirse”, dijo el candidato durante su presentación.

También interpeló a Alberto Fernández en los 30 segundo finales al preguntarle: “¿No vio nada?”, en relación a los hechos de corrupción que se denunciaron tras el gobierno de los Kirchner.

Por otro lado, el candidato a presidente del Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, dijo que no va a ser “políticamente correcto” si es jefe de Estado, sino que tiene “propuestas para rescatar a la Argentina del fracaso”, en su presentación en el debate presidencial .

“Tengo un proyecto completo de Nación, pero la última semana los medios hablaron de mi uso del tiempo y no de mis 20 propuestas”, afirmó en la apertura del debate en la Facultad de Derecho de la UBA.

“Tengo un proyecto completo de Nación para rescatar a Argentina del fracaso”, reiteró el candidato a presidente del Frente NOS.