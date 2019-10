La confianza en River y el optimismo de Boca

Gallardo pondría en cancha a los mismos once jugadores que ganaron 2 a 0 en la ida. Además concentró a Leonardo Ponzio. En tanto, el DT "xeneize" aguarda por la recuperación de los delanteros Carlos Tevez y Ramón "Wanchope" Ábila.

El capitán histórico de River Plate, Leonardo Ponzio, se sumó a la lista de concentrados para enfrentar a Boca en la segunda semifinal de la Copa Libertadores 2019 a jugarse mañana en "La Bombonera".

Ponzio, que por su reciente viaje a España no pudo ser parte del equipo que igualó ante Arsenal por 3 a 3 el pasado viernes en la décima fecha de la Superliga, tendrá la chance de estar en el banco de suplentes luego de jugar la semana pasada por Copa Argentina ante Almagro tras dos meses de ausencia por lesión.

Los regresos de Ponzio y del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, ya recuperado de su lesión ligamentaria en una rodilla, le permiten al entrenador Marcelo Gallardo disponer casi la totalidad del plantel para defender ante Boca Juniors el 2 a a 0 logrado en el estadio "Monumental".

Ninguno de los dos jugadores, sin embargo, será de la partida ya que de no surgir inconvenientes o cambio de planes por parte del entrenador el equipo titular será el mismo que logró la victoria en la ida.

De este modo, los 11 serían: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Borré.

De esos jugadores solamente sumó desgaste los 90 minutos ante Arsenal, Martínez Quarta y luego ingresaron para jugar un cuarto de hora el delantero Suárez y el volante Palacios, mientras que el resto llega con descanso.

A los jugadores mencionados se suman para concentrar todo el grupo que fue titular ante Arsenal; Enrique Bologna, Robert Rojas, Paulo Díaz, Nahuel Gallardo, Julián Alvarez, Jorge Carrascal, Santiago Sosa, Fabricio Angileri, Ignacio Scocco, Lucas Pratto, Quintero y Ponzio.

Los 23 jugadores se entrenaron ayer por la mañana en el "Monumental" con tareas regenerativas para un grupo y otro hizo ejercicios técnicos en espacios reducidos y por la noche quedaron concentrados en el estadio.

El plantel volverá al trabajo mañana en el estadio y tras el entrenamiento el DT de River, Gallardo, tiene previsto dar una conferencia de prensa tras no haberla realizado luego del empate ante Arsenal el viernes pasado.

En el "xeneize"

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, paró ayer por la mañana en la práctica de Casa Amarilla un posible once titular para enfrentarse el martes venidero en el Superclásico ante River Plate por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores de América de fútbol, sin Carlos Tévez ni Ramón Ábila pero no están descartados.

El equipo que dispuso el DT "xeneize" fue con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Agustín Almendra y Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Jan Hurtado.

Tévez y Ábila hicieron el ejercicio precompetitivo junto al resto de sus compañeros, pero mientras el "Apache" se fue a kinesiología para preservarlo de su molestia en el gemelo derecho por el cual en los últimos cinco días solo uno practicó en forma normal, "Wanchope" jugó para los suplentes ya recuperado de su dolencia en el soleo derecho.

"Tengo que esperar la evolución de Carlos y Wancho", declaró el entrenador en conferencia de prensa el viernes por la noche, después que su equipo cayera ante Racing Club 1 a 0 por la décima fecha de la Superliga de Primera División.

En el círculo de allegados al técnico se asegura que a pesar de que los delanteros no hayan estado entre los titulares, no significa que no lo sean de entrada mañana frente a River.

Por lo cual, se sigue pensando que Tévez tiene muchas chances de jugar desde el inicio, lo haría por Mauro Zarate; mientras que lo de Ábila pasa por saber si está bien en lo futbolístico, pero viendo también la pobre actualidad de Jan Hurtado y Franco Soldano, los otros dos puntas del plantel.

El que parece que se ganó un lugar es el juvenil Agustín Almendra, quien fue titular e hizo el gol de la victoria en el último triunfo de Boca ante Defensa y Justicia, por el torneo local.

Hoy, sería el día clave, cuando en el habitual ejercicio de pelota parada Alfaro ya confirme a los once para enfrentar, según el entrenador, "en el partido más importante de su carrera", a los dirigidos por Gallardo que tiene una ventaja de 2 a 0 del partido de ida.

El plantel "xeneize" tuvo ayer la tarde libre por el día de la madre.

Santiago en duda

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) revisará hoy la designación de Santiago como sede de la final de la Copa Libertadores, el próximo 23 de noviembre, a raíz de la grave crisis social en Chile, que provocó en la capital del país trasandido el decreto del toque de queda durante la madrugada de ayer.

“Es muy inquietante lo que pasa, por lo que este lunes analizaremos la situación”, declaró Gonzalo Belloso, secretario adjunto de Conmebol.

El exdelantero de Rosario Central admitió que analizarán hoy “en una reunión” la posibilidad del cambio de estadio.

La tapa deportiva de El Mercurio tituló: “Santiago peligra como sede de la final de la Copa Libertadores”.

Gremio quiere olvidar las viejas pesadillas

La Conmebol designó al estadio “Mario Kempes” para la final 2020 de la Sudamericana y el Maracaná será el de la Libertadores 2020.

La Copa Libertadores va tomando color y cada vez falta menos para que se conozcan a los equipos que disputarán la final única en Chile. De un lado, River y Boca definirán una de las semifinales. Y del otro lo harán Flamengo y Gremio.

Justamente desde hace algunos años, Gremio logró mantener un gran nivel en sus equipos. En 2017, y tras doce años, se consagró campeón de la Copa Libertadores tras superar a Lanús y jugando un fútbol de alto vuelo.

La final de la próxima edición de la Copa Sudamericana se jugará el 7 de noviembre y la final de la Copa Libertadores el 21 de noviembre.

En el fútbol sudamericano es muy complicado mantener a los planteles. Los poderosos clubes europeos suelen llevarse a las figuras de cada equipo. Sin embargo, y pese a que algunos cracks se han marchado, en el “tricolor” lograron mantener una base e incluso una idea por parte del DT Renato Gaúcho.

En la edición 2018 de la Copa, Gremio alcanzó las semifinales y quedó eliminado con River en los últimos minutos de la revancha. Una mano del defensor Bressan, que fue vista por los árbitros del VAR, terminó en gol de penal de Gonzalo Martínez, quien le dio la clasificación al conjunto argentino.

“Río de Janeiro y Córdoba lograrán convertirse en los mejores anfitriones del fútbol sudamericano” expresó el presidente Domínguez.

Las pesadillas por aquella noche todavía rondan en Porto Alegre. El elenco gaúcho se encuentra -una vez más- en las semifinales de la Libertadores. Y el miércoles desde las 21.30 en Río de Janeiro, tendrá que visitar a Flamengo en el estadio Maracaná en busca del pase a la final.

Si bien Flamengo parte como favorito, ya que igualó 1-1 en Porto Alegre y cuenta con ventaja por el gol de visitante, Gremio tiene con qué dar pelea. Walter Kannemann, uno de los líderes del equipo, ofrece una gran seguridad en la defensa; mientras que Everton y Luan son armas letales en el conjunto comandado por Renato Gaúcho. Es importante recordar que en la primera semifinal, el “mengao” y el “tricolor” en un duelo en el que VAR fue protagonista por anularle tres goles a la visita. ¿Los tantos? Bruno Henrique Pinto abrió el camino para los dirigidos por Jorge Jesús y sobre el final del encuentro Gabriel Aquino Cossa igualó para el elenco “gaúcho”.El miércoles se sabrá quién continúa.