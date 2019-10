Continúa el abandono y maltrato a mascotas, solicitan que adopten

CASOS DE ABANDONO / EL HOGAR “SAN ROQUE” NO TIENE ESPACIO PARA MÁS PERROS.

La crueldad humana parece no tener límites. En esta última semana abandonaron cerca de cincuenta canes, en su mayoría cachorros, en dos protectores de la provincia, "Narices Frías" y el hogar "San Roque". Además, estas instituciones reciben animales víctimas de maltrato de forma constante.

Para ayudar a las protectoras comunicarse a través de los facebook del Hogar San Roque Oficial o Narices Frías.

Por eso, le pidieron a la sociedad jujeña que tome conciencia sobre esta problemática y a las autoridades que actúen agudizando las políticas sanitarias para que esto deje de suceder.

Para la mayoría de las familias la mascota es un integrante más, pero lamentablemente existen muchos dueños irresponsables que una vez que crecen los descuidan, no los castran, fomentan la proliferación de animales en la vía pública y los terminan abandonando. En el peor de los casos, estas personas los golpean, no los llevan al veterinario cuando se enferman y provocan que el animal muera.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Gabriela Baduzzi, referente del hogar "San Roque", mencionó que "cada vez es peor, es un desastre, más de 120 ingresos, la misma cantidad casi de cachorros. En tres días me dejaron 21 perritos con una parasitosis extrema, mucho enfermitos con sarna, no tenían solo pulgas hasta piojos humanos, terrorífico todo, más allá que siguen saliendo muchos en adopción".

"Dejan hembras preñadas, es tremendo todo. Los adultos llegan en estado deplorable, perritos que son golpeados o atropellados que quedan abandonados a la deriva. No hay una política sanitaria lamentablemente, esto cuando llegue al límite y haya problemas de salud en los humanos recién ahí van a tomar medidas. Y van a terminar matando animales a lo loco, más vale prevenir que curar. Antes pasaban desinfectando, ahora ni fumigan, está lleno de garrapatas, los animales mueren todos los días. La política sanitaria directamente no existe", añadió.

Asimismo, remarcó que "hay castraciones pero deberían ser obligatorias y empezar por los barrios donde mayor proliferación tiene de animales, ir casa por casa, y obligar a la gente a castrar a sus animales. Obligarlos, yo no doy abasto, Sofía de ‘Narices Frías’ tampoco y no sé a dónde más quieren llegar mientras nosotras resolvamos el problema va a estar todo bien, pero cuando digamos basta no sé qué pasará, porque todo tiene un límite.

Siguió diciendo que "es cierto que bajó muchísimo el número de perritos, teníamos casi 500 y ahora tenemos 440. Pero lo mismo, no baja más de eso, yo tendría que tener muchos menos si realmente habría una política de control de fauna urbana, pero no la hay".

Más abandonos

No solamente esta situación se reflejó en el hogar "San Roque", sino también, algo muy similar ocurrió esta última semana en "Narices Frías".

Esta protectora, de lunes a viernes de 17 a 21 y los sábados de 10 a 13, ubica un puesto en la esquina de la iglesia San Francisco, calles Lavalle y Belgrano. Allí realizan ferias de adopción buscando que la sociedad tome conciencia y adopte a cachorros abandonados.

La gente que tiene cachorros para dar en adopción asiste a la feria y acompaña al animal hasta que sea adoptado. Esa es la forma de proceder de la protectora cada día. Pero esta última semana les dejaron unos 25 canes y nadie se hizo cargo.

La situación generó mucho malestar en las voluntarias, cuya referente es Sofía Jakobs que no tiene otra alternativa que llevarse a su domicilio a todas estas mascotas para que no sigan abandonadas en la vía pública.

No hay que romantizar la preñez de las hembras

“No tienen conciencia, no tienen placer y parir duele". En la calle sin protección duele aún más.

Amamantar a los cachorros débiles y hambrientos duele. Adoloridas con el dolor del abandono, muchas sufren miedos en las calles. Luchan por la supervivencia, eso cansa y después de tantas luchas, los cachorros no tendrán suerte. Las estadísticas muestran que de una camada de 10, solo 1 llega al final de la vida siendo amado y respetado”, es un mensaje reflexivo que la protectora “Voz Animal” compartió en su página de Facebook a fin de que la sociedad no siga fomentando la proliferación de mascotas.

Explicó que la solución es castrar para evitar enfermedades, evitar el dolor y evitar los nacimientos de más cachorritos abandonados y no deseados.

Informarse más

“Cuando hay frustraciones en la educación canina la responsabilidad pasa por la falta de conocimiento o interés del dueño, el perro puede aprender en cualquier edad. Hay factores esenciales que hay que cubrir para un buen comportamiento; ellos son la coordinación, el afecto, cariño, orden, disciplina, la comida, el amor y el entorno del hogar. Manejando correctamente esos factores se puede lograr que la mascota tenga un buen comportamiento”, explicó sobre el cuidado de las mascotas Daniel Vilte, adiestrador.