Gimnasia y Esgrima, obligado a ganar hoy

Esta noche se juega otra chance para cortar el mal momento. Gimnasia y Esgrima visita a Santamarina en Tandil desde las 20.30 por la décima fecha de la Primera Nacional con el control de Julio Barraza.

El "lobo" arrastra una racha de seis fechas sin ganar, perdió las últimas tres presentaciones lejos de casa y para colmo hace cuatro duelos que no marca goles. Tiene todas las estadísticas en contra, con números que son fríos y marcan que están obligados a comenzar a sumar.

Entonces el técnico Marcelo Herrera se aferra a la teoría de sumar, ya sea uno o tres puntos, cuando se llega de perder, porque así cortás la caída libre y comenzás a pensar con otros ánimos. Con esta mirada, decidió cambiar el esquema de juego, porque esta noche pasará a defender directamente con cuatro defensores, los laterales podrán pasar al ataque siempre y cuando las circunstancias lo ameriten, y en la mitad de la cancha pondrá cuatro volantes de los cuales uno, Ezequiel Gallegos, será el enlace con los delanteros. Más allá del dibujo, se aspira a atacar con mucha gente cada vez que lo haga.

Y también cambió algunos nombres, porque de entrada estarán Alejandro Frezzotti y Rodrigo Morales, en la mitad de la cancha, y Córdoba será el compañero de ataque de Castillejos, afuera Ferreyra, Busse y Hechalar, estos dos últimos lesionados.

Gimnasia y Esgrima necesita imperiosamente sumar, y al frente tendrá un rival que también tiene la misma necesidad, porque el equipo de "Teté" Quiroz no gana hace cinco fechas, aunque cosechó varios empates, pero está quedando relegado en la pelea.

Como en cada partido, el local tiene la obligación de salir a buscar el duelo, por ende dejará espacios, allí es donde el "lobo" jujeño debe saber aprovechar, tener dinámica y sorpresa para aprovechar cada espacio, llegar con peligro al arco del frente y pegar en el momento justo.

Los "albicelestes" están en deuda, comenzaron a sonar algunos "murmullos" con los resultados negativos, lo que genera mucha más presión. Para colmo, Gimnasia llega de hacer uno de los peores partidos de la temporada en la derrota frente a su homónimo mendocino.

De entrada, Ramón Santamarina de Tandil repetirá el mismo once que la fecha pasada igualó como visitante ante All Boys. No se recuperaron los lesionados, Valentín Depietri no será arriesgado y Fernando Telechea tampoco llega, por lo que el DT confirmó el equipo sin demasiados misterios.

Atendiendo la necesidad de uno y otro, el "aurinegro" suma 11 puntos y el "lobo" 9 unidades, se espera un partido entretenido y con chances en los dos arcos, ya que tienen que comenzar a ganar para no quedar relegados con los de arriba.

Sarmiento líder

Anoche Sarmiento y Tigre igualaron 1 a 1 en Junín.

El equipo de Iván Delfino ganaba y quedara como único puntero, pero a los 48 minutos Luna igualó para el “matador” de Victoria.

En otros de los resultados de ayer, San Martín de Tucumán, también líder de la zona 2, le ganó a Atlético Rafaela 3 a 0. Guillermo Brown de Puerto Madryn cayó como local ante Mitre de Santiago del Estero 1 a 0.

Atlanta, de gran campaña por el momento es puntero de la zona 1, se impuso ante San Martín de San Juan 3 a 1. Por otro lado, Almagro venció a Quilmes 2 a 1 al tiempo que Instituto de Córdoba y All Boys no se sacaron ventajas y empataron 1 a 1. Independiente de Mendoza y Agropecuario quedaron en tablas, fue 1 a 1 y el otro empate fue entre Villa Dálmine y Defensores de Belgrano pero fue un aburrido 0 a 0.