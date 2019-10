Una mamá para niños carenciados de un comedor

Hay mujeres que no solo son mamás en su casa y con sus hijos, también lo son con otros chicos que son sus hijos "del corazón". Tal es el caso de Catalina Campos, que desde muy joven, todos los días, recibe a niños en situación de vulnerabilidad para darles un plato de comida y un cálido abrazo materno.

En el Día de la Madre homenajearon a las mamás, como Catalina Campos, que ayudan a niños en situación de pobreza.

Cuando tenía tan solo 5 años perdió a su mamá, pasó situaciones de pobreza y otras muy duras a lo largo de su vida, pese a eso nunca bajó los brazos y se dedicó a ayudar a quienes más lo necesitan.

Ese espíritu solidario lo transmitió a sus siete hijos que hoy en día la acompñanan en su labor diaria.

Tiene 65 años y siempre vivió en el barrio San Martín de la capital jujeña. A mediados de los 90 se sumó al proyecto Programa Materno Infantil y Nutrición (Promin), que capacitaba a mamás para contener a pequeños en situación de vulnerabilidad.

A raíz de eso y en conjunto con otras madres, en 1997 creó el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) "Sagrado Corazón de Jesús".

Ella toda su vida trabajó para la comunidad del barrio, cuando salió la propuesta del Promin no dudó en sumarse. Invitó a otras mujeres del barrio y lograron abrir el CDI. Antes ella ya colaboraba en comedores y siempre lo hizo de forma voluntaria, sin recibir dinero a cambio.

"Siempre la admiré"

En ese sentido, Sonia Álvarez, una de sus hijas, mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "yo al principio me molestaba mucho con eso y le reclamaba sobre lo que hacía porque no le pagaban. Pasaba mucho tiempo con eso, ayudando a la gente, yo no entendía al principio cuál era el significado de eso. Ahora en grande entendí que a veces no necesitás esa retribución económica, sino esa satisfacción de colaborar y dar una mano a la gente".

"Siempre la admiré, llueva o truene, y por más que esté mal económicamente o de salud, ella está siempre para la gente del barrio. Pasó momento muy duros como ahora que no estamos bien en el comedor, aún así siempre fue al frente, nunca se quedó y siguió peleando por la institución y los chicos. Nunca baja los brazos y trabaja para lo que le gusta hacer, que es esto", comentó.

Siguió diciendo que "las mamás del CDI también trabajan mucho para que la institución salga adelante. Todo lo hacen a pulmón y es muy valorable eso. Hacen una tarea muy importante para que a los chicos nunca les falte la comida y la contención".

"Siento mucha emoción y orgullo porque es una persona muy solidaria, muy atenta con nosotros. Eso es lo que la engrandece, puedo hablar orgullosa de la actividad que ella hace, todo el tiempo da y no espera nada a cambio. Seguirá con esto hasta cuando Dios diga, y cuando ella no esté seguiremos nosotros", sostuvo.

Asimismo, indicó que "a todos nosotros nos inculcó toda la vida que tenemos que hacer esto. Siempre la veíamos y la ayudamos desde muy chicos; el hecho de colaborar con los que más necesitan fue el mensaje que nos transmitió".

También contó que Catalina Campos no atraviesa por una buena situación económica, pero eso no la hace titubear en su quehacer solidario: "Ella siente un reconocimiento a sí misma por lo que hace. De grande entendí esto y la acompañamos con mis hermanos, pero nunca con la dedicación que ella tiene. Cuando era chica se lo reclamaba, pero ahora estoy a la par de ella".

Por último, aseguró que "el cariño que le tiene la gente, los chicos, los adolescentes es inmenso, siempre que la cruzan la abrazan y creo que ese es el reconocimiento más grande. Es algo hermoso como la gente la quiere y la aprecia. Reconoce y valora la tarea que hizo y hace diariamente".

Un hogar que alberga a niños, jóvenes y adultos

El CDI “Sagrado Corazón de Jesús” se encuentra ubicado en el barrio San Martín y existe desde el 3 de noviembre del año 1997. Además de funcionar como comedor brinda un jardín de infantes para niños menores de 5 años.

Para ayudarlos la dirección es calle Iturbe esquina De La Quintana. O también se pueden comunicar al número 388-4212888.

En total asiste a 90 personas, entre niños, adolescentes y adultos. También van jóvenes con problemas de adicciones o adultos mayores con dificultades de salud.

La institución abrió sus puertas mediante el empuje de madres del barrio que obtuvieron respaldo del proyecto Programa Materno Infantil y Nutrición (Promin) con financiación del Banco Nacional de Reconstrucción y Fomento.

El programa capacitó a las madres y desde ahí iniciaron con las actividades que perduran hasta el día de hoy.

Desde las 8.30 hasta las 13 hacen acompañamiento a niños de 2 a 4 años por medio del jardín de infantes. Luego el comedor funciona desde las 11 hasta las 13. Hasta el momento son más de 90 las personas que asisten, entre niños, jóvenes y adultos del barrio y zonas aledañas.

Trabajo en equipo

Sonia Álvarez resaltó que el CDI “Sagrado Corazón de Jesús” nunca hubiese existido si no fuese por las mamás que acompañaron a Campos desde los inicios y que hasta el día de hoy siguen ahí firmes luchando contra cada adversidad.