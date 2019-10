Zapla y los comicios

Pasaron casi 2 años desde que asumió Marcelo Lizárraga, 29 de diciembre de 2017, tras la proclamación como presidente en el Club Altos Hornos Zapla donde hasta el momento se marcaron dos disyuntivas, se acomodaron los números saldando alrededor del 85% de las deudas de gestiones anteriores y en marzo de este año se produjo el descenso de una disciplina deportiva -fútbol profesional del Federal A-, durante un proceso que pretende buscar la reelección a fines de diciembre.

"Decidimos armar la lista y presentarnos para la elección que será la segunda quincena de diciembre y 30 días antes como manda el estatuto saldrán los edictos. Desde ya invitamos a todos los socios que quieran presentar lista y obtener información en caso de votar o postularse. Sería muy sano que haya otra lista y que la gente decida y evalúe las cosas que hoy se están haciendo como la iluminación de la cancha auxiliar y de básquet, arreglo de la pista de atletismo, próximo cerrado de las canchas detrás del estadio, la culminación del ingreso a las tribunas visitantes en el último tramo por parte del Ivuj, las construcción de canchas de césped sintético, y luego de obtener el Apertura ya planificamos con el DT (Priseajniuc) la pretemporada y entre 6 y 8 refuerzos para el Regional. Son proyectos concretos y otros que saldrán en el corto plazo. En lo personal me serviría para saber que piensa el socio y si desean que sigamos en el club", inició su relato el titular "merengue".

En ese sentido agregó que "hoy el número de socios activos ronda los 500 y 600, prácticamente pudimos duplicar los socios desde que ingresamos. Y hay mucha gente que se está sumando, hubo conversaciones con sectores de la hinchada que aceptaron la propuesta. Es más un expresidente se arrimó a trabajar, pero tenemos las puertas abiertas. Es importante abrir el abanico sumar nuevas ideas y gente, de hecho en la actual Comisión quedamos menos de la mitad, somos 6 o 7 dedicados, y apuntamos a que la otra mitad se comprometa con tiempo y voluntad para seguir mejorando".

Luego admitió que "terminamos el balance 2017, nos costó muchísimo obtener información de AFA, Gobierno, Liga entre otras que nos faltaban y calculo que en un mes estará el de 2018. Cuando recibimos el club heredamos una deuda de más de $4 millones incluido Afip y Ejesa que eran temas que se desconocían y hoy sólo quedan $700 mil o sea que nos liberamos de un 85% de la deuda. Y tenemos expedientes pendientes a cobrar que si lo destrabamos con los balances posiblemente llegaremos con deuda en cero a fin de año. Y ahí si proyectar un buen crecimiento", detalló el directivo.

En un balance Lizarraga reconoció que "cometimos muchos errores, también hubo muchos aciertos, institucionalmente el club está saliendo adelante y no sólo por todas las actividades y chicos a diario sino la gente y los padres que están a gusto con lo que se les brinda, pero queda pendiente el traspié que tuvimos con el descenso y es algo que se mantiene en mi cabeza y no quería apartarme del club sin poder volver al Federal A. Eso es algo pendiente que tengo pero también otras cosas que están próximas a inaugurarse. En cuanto a mi familia entendieron que el objetivo que no es personal sino institucional. Hoy estamos con pies firmes en cuando a lo económico y el fortalecimiento de la institución y eso nos permite afrontar el torneo 2020. Creo que cualquier persona con más experiencia no sé si habría zafado del descenso que venía arrastrándose por todas las deudas que habían, de hecho los clubes de Salta no sólo descendieron sino se endeudaron y eso aquí no nos pasó. Hoy queremos dar el salto al Federal A", finalizó.

Neurociencia

Dentro del perfeccionamiento que pretende Zapla, días a atrás la doctora Karina Cano, médica social, deportóloga y máster en Reprogramación Neurolinguística, estuvo a cargo de la 1º clase de las 6 establecidas en el Taller de Neurociencia que reunió al cuerpo técnico, jugadores y profesores de las inferiores de fútbol. El objetivo es no sólo ejercitar el cuerpo sino también la mente y proyectar todo de cara al Torneo Regional Amateur 2020.

Talleres y su buen momento

Talleres vive un momento inmejorable en su vida deportiva, dos veces campeón este año en la Copa Jujuy, para la copa masculina y femenina, el “expreso” ya piensa en la Copa Norte, donde jugara ante el 3 de noviembre próximo, frente al campeón de la Copa Salta 2019, rival que aún no se conoce.

Además de ser uno de los animadores de la Liga Jujeña de futbol 2019, Talleres ya piensa en el torneo Regional Amateur 2019, ya que al obtener el título en el certamen recién ganado, consiguieron de manera directa una plaza en esa categoría, a jugarse en febrero del 2020.

Por ahora el presidente Enrique Barro sólo piensa en la Copa Norte, pero también no quiere descuidar la infraestructura, por ello lanzaron una campaña de bono contribución, para poder instalar un nuevo sistema de riego al campo de juego del estadio “Plinio Zabala”, un proyecto para modernizar y optimizar el terreno, con riego con aspersor.

El presidente Enrique Barro habló con BEl Tribuno de JujuyP sobre varias cuestiones referidasa la institución preside

En cuanto a la persistencia de la alegría por los logros conseguidos el mandamás respondió: “La verdad que es muy lindo, una alegría inmensa para todo Perico, para los hinchas, para esta comisión, como siempre hemos hecho las cosas bien, ya con la premiación hecha, estamos todos contentos por lo conseguido, sabemos que es muy importante para la institución y para el fútbol del interior que está de pie”. Y agregó: “Aún no pudimos cobrar, sólo había que presentar unos requisitos, algunos papeles que ya lo tenemos en carpeta, de todos los cheques recibidos de instancias anteriores, inclusive el dinero del campeón de la Copa Jujuy aún no lo cobramos, son $280.000 para los varones y $90.000 para las campeonas, estamos movilizándonos con todos los papeles para poder cobrarlo, pero esta todo encaminado, agradecer al gobierno por esa plata que nos viene bien”.

Sobre el destino del dinero ganado el dirigente exclamó con convicción: “Acordamos, hicimos un convenio entre los jugadores y las chicas, el 50% de la plata va para ellos y el resto para el club, dinero con el que vamos a volcarlos en obras, hacer algo para que quede para la institución, además les vamos a hacer un agasajo la semana que viene, un agasajo para los dos planteles, es lo mínimo que podemos hacer por ello, que lo dieron todo y ganaron las copas”. (Carlos Ruíz)