Julio Ferreyra: “Es poco probable que lo puedan superar a Fernández este domingo”

El candidato a diputado nacional por el PJ habló sobre el debate y dejó en claro que los resultados no se van a dar vuelta por lo sucedido ayer.

El debate presidencial dejó mucha tela para cortar, sobre todo los cruces entre Macri y Fernández, por lo que los políticos de la provincia empezaron a hablar y dejaron sus sensaciones.

El candidato a diputado nacional en segundo término, Julio Ferreyra, dejó en claro que no hubo nada nuevo y que ve muy difícil que Macri cumpla con lo prometido. “Se cruzan las distintas posturas, esa posición de defensa y ataque entre Fernández y Macri, nada nuevo bajo el sol, las promesas que hace Macri ¿cómo creerlas después de cuatro años donde no se cumplió con ninguna?”.

Por otro lado, el ex candidato a gobernador dijo que esto no puede afectar demasiado la decisión de la gente y que la ventaja a favor de Fernández es mucha. “Creemos que tal cual se venía desarrollando la campaña hay una diferencia notable a favor de Fernández que no va a cambiar, es poco probable que lo puedan superar”.

Por último, afirmó que seguramente hubo gente que ayer decidió su voto de acuerdo al ballotage. “Es probable que alguno que no tenía el voto decidido pueda inclinarse para un lado o para el otro”.