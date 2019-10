Gallardo ya tiene los 11 para jugar en la Bombonera

Sin misterios. Sin dudas. Marcelo Gallardo se sentó en la sala de conferencias de River y lejos de las especulaciones periodísticas, confirmó los 11 para el trascendental partido de este martes ante Boca. "El equipo va a ser el mismo que jugó en la cancha de River", aseguró el entrenador. Es decir que el Millonario saldrá a la Bombonera con: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Enzo Pérez; Nacho Fernández, Palacios, De la Cruz; Suárez y Borré.

A diferencia de otros partidos claves, en los que la formación de River se conocía a pocas horas del inicio del encuentro, el Muñeco decidió confirmar los 11 un día antes. Y explicó el motivo. "A veces no tengo la necesidad de esperar hasta último momento y ésta es una de ellas. No porque no tenga que ocultar nada sino porque estoy convencido y tengo la seguridad de que los jugadores que van a salir al campo son los que mejor están y van a responder en un partido clave. Además, tengo un banco muy fuerte y eso me da seguridad de que si debo hacer una modificación tengo las variantes para hacerla", explicó.

Existía la especulación sobre un cambio de Gallardo: colocar a un central más (Paulo Díaz), sacar un volante (De La Cruz) y armar un 5-3-2, un sistema de juego que ya utilizó en la Bombonera en la final de ida de la anterior Copa Libertadores. Pero el Muñeco declaró que pondrá a los que mejor ve y por eso repetirá la formación que ganó 2-0 en la ida.