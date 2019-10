Calamaro defendió a Carrasco, el periodista hallado muerto, y encendió la polémica

"No era violador ni delincuente", escribió el músico Andrés Calamaro en su cuenta de Twitter en defensa del periodista Lucas Carrasco, condenado por abuso sexual y hallado muerto este domingo en su casa de Paraná, Entre Ríos.

El ex panelista y bloguero había sido condenado a nueve años de prisión por abuso sexual en el mes de septiembre pasado y este domingo falleció.

Calamaro se enteró de la noticia y reaccionó: "Lucas... caramba, que putada. Hay que decirlo, no era violador ni delincuente. Lo condenó la ley del hashtag ... El odio al hombre, la estética del rencor. LA VICTIMA CARRASCO ... Sabemos que es así".

Lucas Carrasco ... no lo puedo creer. Nos conocimos de estas redes, un agitador bohemio, encendido ... No presumía de conducta precisamente ... No fue un violador ni un delincuente. Muerto demasiado joven .. QEPD — Brad Pittbull (@bradpittbull666) October 20, 2019

El Salmón siguió: "Lucas Carrasco... no lo puedo creer. Nos conocimos de estas redes, un agitador bohemio, encendido... No presumía de conducta precisamente... No fue un violador ni un delincuente. Muerto demasiado joven. QEPD".

El compositor sumó más mensajes a su hilo: "No fue declarado culpable de violación, estaba en relaciones consentidas pero borracho. Le acusaron de abuso".

Su postura generó críticas y reproches. Entre otras, por defender a una persona condenada por la Justicia a nueve años de prisión (no en Twitter, o no solo en Twitter).