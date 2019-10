Gremios aguardan hasta el jueves la convocatoria del Gobierno

Ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno provincial para una nueva discusión salarial, el Frente Amplio Gremial presentó el viernes último una nota exigiendo al Ejecutivo que los convoque a una reunión para retomar la negociación paritaria, en un plazo máximo de 5 días, término que se cumplirá este viernes. Los representantes de los trabajadores estatales, adelantaron que en el transcurso de la semana se reunirán para definir medidas de fuerza contundentes que podrían realizarse el propio viernes en caso de no ser convocados.

Así lo confirmó la titular de Atsa, Yolanda Canchi quien explicó que ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno provincial para una nueva discusión salarial realizaron una presentación intimando al Ejecutivo a que los llame en un plazo de 5 días. “El viernes hicimos la última presentación, en conjunto con los tres frentes sindicales que integran el Frente Amplio Gremial, entre ellos el Frente de Gremios Estatales, la Multisectorial y la Intersidical de Trabajadores Estatales, pero hasta ahora no ha habido novedades”, dijo Canchi.

La dirigente advirtió que el plazo vence este jueves, por lo que los gremios que integran el Frente Amplio Gremial se reunirán hasta entonces para que, de no haber respuestas, el viernes se concrete una medida de fuerza. “La idea es tener definida una medida hasta esa fecha, de modo de poder actuar directamente el mismo viernes; es decir si no nos convocan ya estaría la medida lanzada” dijo aunque no confirmó cuál sería la forma de protesta.

Respecto a la situación de los trabajadores sostuvo han hecho un estudio de situación respecto al 2019 y los años anteriores y dedujeron que “este Gobierno sistemáticamente, ha dejado que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, unos más que otros, dependiendo del escalafón en el que estén, entonces los trabajadores de clase social media, son los que han descendido a una clase social baja, son los que más han padecido las implicancias de estas políticas neoliberales”.

“Teniendo en cuenta esta situación en la última reunión con el gobierno y le hemos dicho que debe tener en cuenta los que menos ganan, por eso pedimos un porcentaje y una suma fija, dependiendo del escalafón de cada trabajador” concluyó.