VIDEO: "Somos la fuerza que todos los días se levanta temprano, para sacar el país adelante"

Luego de recorrer las diferentes calles del centro capitilino jujeño, el Presidente de la Nacion, Mauricio Macri, llegó a Casa de Gobierno para brindar un mensaje a los jujeños.

Estuvo acompañado del gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, de los candidatos a diputados nacionales Jorge Rizzotti y Natalia Sarapuro, el intendente de la Capital Raúl Jorge y el Secretario de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.

El primer orador de la noche fue el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge y dijo “debemos agradecer la actitud del presidente de estar en esta plaza Belgrano”, dijo.

En otro punto agregó “El domingo tenemos que llegar al balotaje y en noviembre ganar nuevamente la presidencia”

Asimismo, la candidata a diputada nacional Natalia Sarapura dijo que “Con el amor y el cariño que nuestros abuelos nos inculcaron por esta tierra, vamos a seguir combatiendo la corrupción”, aseguró.

Por otro, Jorge Rizzotti candidato a diputado Nacional agregó que “Queremos decirle muchas gracias al Presidente porque nos ayudó, porque junto al mejor gobernador del país Gerardo Morales, hemos recuperado la paz en Jujuy. Se terminó la corrupción, todos queremos seguir viviendo en un Jujuy en paz”, dijo.

Por su parte, el gobernador Gerardo Morales agradeció a todos el acompañamiento en la marcha del “Sí, se puede” y en la oportunidad le regaló al Presidente una bandera de la Libertad Civil.

“Muchas gracias por la energía y por el calor que acompaña esta gesta. El publo de Jujuy te acompaña Mauricio, porque no queremos volver al pasado, no queremos volver a la corrupción, no queremos volver al pasado de violencia en Jujuy”, dijo Gerardo Morales.

Además, agregó que “la paz que logramos no tiene precio, porque la paz es la única garantía de la libertad”, además dijo que “Sos el presidente más federal, el que más respeta a los gobiernos provinciales, sos el presidente que más ayudó a Jujuy, él que más veces vino a Jujuy”, dijo el gobernador Morales.

Luego fue el turno del Presidente Macri, quien al dirigirse a los jujeños dijo “Como no voy a querer a esta provincia, si es la provincia de la Pachamama, esta provincia que va a ser potencia mundial del litio”, expresó.

“Hoy estamos acá para decir muchas cosas, primero para decir que, si se puede, pero también para decir que no vamos a quedarnos mirando cómo nos roban el futuro, quieren que todos los que pensamos distintos estemos callados”, dijo el primer mandatario nacional.

El Presidente en relación al debate presidencial de anoche, dijo que “quieren que sigamos aguantando el delito, la soberbia, la canchereada, esas formas que no queremos más. Eso no va más con nosotros, juntos dijimos basta. Somos la fuerza que se levanta temprano para sacar el país adelante, tenemos que decirle basta a la impunidad”, agregó.

El presidente cerró su discurso invitando a la comunidad a participar este domingo de las elecciones nacionales.