Gimnasia sólo pudo empatar con Santamarina

El “lobo” sumó un punto que sirve para cortar la caída libre afuera de casa, pero hace siete partidos que no gana y cinco sin marcar.

Gimnasia y Esgrima parece no encontrar el rumbo. Igualó con Santamarina 0 a 0 en partido correspondiente a la décima fecha de la Primera Nacional en el estadio "San Martín" de Tandil con Julio Barraza como juez.

Otra vez el "lobo" quedó en deuda. No pudo cortar la racha de partidos sin conocer la victoria, marcar un gol y otra vez no tuvo volumen de juego.

Quedó evidenciado que debe ajustar ideas, le costó hacer pie en la mitad de la cancha ante un rival limitado, sin muchas ideas claras, pero que con poco le alcanzó para llegar un par de veces al arco jujeño.

De entrada, Michel hizo una finta y definió al primer palo, pero contuvo sin problemas De Giorgi.

Tras cartón, Barsottini de cabeza casi factura. Sobre el final, Kurspzky por atrás de todos remató desviado.

Con el 0 a 0 se fueron al descanso después de 45 minutos que fueron un bodrio.

En el complemento, no cambiaron demasiado las cosas, una jugada aislada que llegó desde la derecha y González definió solo por encima del horizontal. Un centro de Acevedo que terminó en las manos de Carlos De Giorgi.

El "lobo" nunca encontró el espacio para salir de contragolpe, otra vez le faltó un conductor, Gallegos no termina de aparecer y así los delanteros, Castillejos y Córdoba lucharon más de lo que jugaron.

Lo del local fue muy limitado, intentó llegar con más ganas que fútbol, entonces no logró inquietar al "1" de Gimnasia que las veces que tuvo que intervenir lo hizo con seguridad.

Los cambios a Marcelo Herrera tampoco le dieron la variable esperada, porque ni Buono, mucho menos Virreyra, lograron gravitar en el andamiaje "albiceleste".

El punto sirvió para cortar las tres caídas al hilo de visitante, pero todavía no pudo volver a la victoria, hace siete fechas no gana ya lleva cinco partidos sin convertir gol. Esto último muestra a las claras que no logró tener el juego asociado que tanto espera el técnico Marcelo Herrera que comienza a ser cuestionado.