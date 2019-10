"No hay ninguna manera de que Macri pueda revertir el resultado de las Paso"

A cinco días de las elecciones, la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, habló sobre los proyectos sobre los que trabajará y el rol que tendrá como nexo entre el Gobierno nacional y provincial. Aseguró que Macri no tiene posibilidades de ser reelecto y aclaró que Alberto Fernández, en su carácter de presidente, no podría liberar a presos con causas del fuero provincial.

Estamos en la recta final de la campaña. ¿Cómo se viven estos últimos días previos a las elecciones y con qué expectativas?

Con muy buenas expectativas. Así como ganamos las Paso en toda la provincia, vamos a volver a ganar el domingo, también a nivel nacional estoy convencida que la gran mayoría de los argentinos ha decidido recuperar la dignidad, los derechos, y construir un país en el que todos estemos integrados y que la calidad de vida sea una garantía equitativa para todos. Y en esto Alberto Fernández ha sido muy claro en su concepto federal de gobierno, buscando una igualdad de oportunidades para todos. Ese es el gran desafío además de salir delante de esta crisis económica que tanto nos ha afectado.

¿Prevén alguna actividad conjunta con su compañero de fórmula, Julio Ferreyra, de cara al cierre de campaña?

Hemos tenido una campaña muy participativa, horizontal, basada en la militancia, en acciones de campaña directa con la gente y eso nos ha fortalecido muchísimo en un mano a mano y sobre todo en poder escuchar. Más que ser escuchados, es importante poder entender y apropiarnos de la realidad y los problemas de la gente, por eso ha sido una campaña muy austera, porque hemos priorizado tomar como base la representación que es justamente tratar de lograr que lo que dijo la gente, nosotros después podamos transmitirlo en la Cámara de Diputados de la Nación. Hemos sido muy respetuosos de la cantidad de jujeños que votaron al compañero Ferreyra con el cual, podemos tener muchas diferencias ideologías, pero eso hace a la naturaleza del movimiento nacional Justicialista en el cual somos amplio e incluimos a quienes piensan distinto, porque en el fondo pensamos lo mismo en cuanto a valores.

Respecto al apoyo que dieron los jujeños a Ferreyra en las Paso ¿cree que eso se va a repetir y va a favorecer al frente?

Por supuesto. El Frente de Todos tuvo la enorme tarea de convocar a todos los actores del peronismo, sentarnos a dialogar y explicarnos situaciones del pasado y creo que esa ha sido una de mis fortalezas y eso se vio reflejado en las Paso donde mi lista fue la ganadora, incluso a la del radicalismo, y a eso hay que sumarle los votos de Sapag y Ferreyra. Yo creo que hoy el Frente de Todos tiene la confianza de la gente, el respeto ganado de los jujeños y esperamos consolidar eso que hemos construido y trabajar juntos a partir del 10 de diciembre con todos los actores, sindicatos, dirigentes sociales, políticos, legisladores, intendentes. No va a ser fácil porque tenemos que reconfigurar el orden institucional que ha planteado Macri con su gobierno, eso es fundamental para que la gente calme esa angustia que está pasando y vamos a tratar de resolverlo lo más rápido posible.

En este trabajo conjunto con distintos sectores que propone, ¿cuál va a ser su vínculo entre Alberto Fernández y Gerardo Morales?

Yo formo parte del equipo de Alberto, lo conozco desde hace muchos años. Hace unos meses nos volvimos a vincular con varios compañeros sobre todo para tender líneas de diálogo para buscar consensos y acercar posiciones entre los dirigentes del peronismo. Estando en la Cámara de Diputados de la Nación, cumplí un rol similar respecto a mis pares, porque para sacar leyes el consenso es necesario. Estoy convencida que mi trabajo va a pasar por la vinculación de Alberto Fernández con los jujeños y sé muy claramente que mi rol como diputada nacional no se va a limitar a defender a los jujeños, sino que va a ser más importante mi rol de gestión con los ministerios, los miembros de gabinete, para la definición de políticas de Estado en Jujuy. Con el gobernador de la provincia vamos a tener que dialogar y siempre que sea en beneficio de los jujeños van a contar conmigo, por eso que la gente no tenga miedo de esa amenaza permanente de que si gana Fernández en Buenos Aires vamos a perder los jujeños, al contrario, si gana Alberto, los jujeños vamos a ganar.

En Jujuy se instaló la idea de que si gana Alberto Fernández la Justicia podría liberar a presos acusados por corrupción, ¿tiene asidero eso?

Me parece perverso meter miedo a la gente cuando un político debe ganar explicando lo que hizo o lo que va a hacer. La gente tiene que saber que Alberto Fernández como presidente de la Nación, no tiene ninguna facultad para liberar a presos del fuero provincial y esto se lo pueden preguntar a cualquier abogado, porque cualquier presidente solamente puede indultar a presos sobe causas federales. El único que puede indultar a detenidos provinciales es el Gobernador. Yo le digo a los jujeños que vean el discurso del gobernador; la semana pasada Macri se comparó con San Martín y ayer (por el lunes) el gobernador comparó la marcha del "Sí, se puede" con el Éxodo Jujeño cuando el Éxodo sí fue hacer patria, no el circo que armaron en la plaza Belgrano. Lo único en que se parece el Éxodo Jujeño con la realidad de hoy es que Jujuy ha quedado devastada.

Una de las consignas, casualmente, de la marcha fue que Macri a la elección "la da vuelta" ¿Cree que se puede dar vuelta el resultado de las Paso?

No, no hay forma, ni con la marcha, ni con las banderas, ni la dan vuelta, ni se revierte este resultado. Ganamos las Paso en el país y en la provincia, desde el día después de la Argentina, el dólar se devaluó 12 pesos en 48 horas fruto del desequilibrio mental del presidente porque los mercados no reaccionaron en contra de la gente, el mercado reaccionó ante el desequilibrio mental de Macri que les echó la culpa a todos, en vez de dialogar con los actores económicos. Yo creo que no hay ninguna manera de que se pueda revertir el resultado.

¿Se puede adelantar algún proyecto que vaya a presentar en caso de renovar su banca en el Congreso?

Hay varios proyectos en carpeta. El tema de salud me parece fundamental, tenemos que recuperar el Ministerio y recuperar derechos dentro del Ministerio de Salud. Igualmente, el gran tema va a ser el presupuesto que es la ley de leyes, donde es fundamental nuestra participación porque ahí se resuelve qué se financia, cómo, que se prioriza del gasto del estado. Hoy tenemos un presupuesto que yo no voté el año pasado porque era de ajuste y no representaba soluciones para la gente, así que mi primera tarea como diputada nacional va a ser mi compromiso de defender los intereses de los jujeños en el debate del presupuesto nacional. Igualmente, las tarifas las vamos a frenar por ley, el acuerdo de control de precios, es decir, temas que son fundamentales para resolver los problemas de la gente.

De retomarse la discusión por la ley de despenalización del aborto ¿cuál va a ser su postura?

En su momento vote la media sanción en Diputados, así que no voy a modificar ese pensamiento. Creo que es un problema de salud pública que afecta a los sectores más vulnerables, a las mujeres pobres y que además afecta a nuestro sistema de salud porque la gran mayoría de ellas mueren o dejan chicos huérfanos, o quedan semanas atendidas en los hospitales públicos, entonces hay que encarar la realidad. Una ley que despenalice el aborto no va a generar más abortos de los que ya hay, simplemente va a dar la igualdad de condiciones entre una mujer que no tiene los recursos para hacerse un aborto en una clínica privada con las que sí. Tomar la decisión de abortar debe ser una de las cosas más horribles que debe vivir una mujer y son decisiones que hacen a su vida personal, a su futuro y su presente, y que la mayor parte de las veces no tiene que ver con cuestiones morales sino con problemáticas sociales, económicas, familiares, de abandono, en ser víctimas de violencia de género, de violaciones, entonces seamos conscientes de que hay mujeres que viven esto. El estado debe garantizarles a todos los mismos derechos, hay que dejar de tapar hipócritamente realidades que todos conocemos.