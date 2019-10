Debe barajar y dar de nuevo el “lobo”

Gimnasia y Esgrima tendrá varios días por delante para trabajar pensando en el próximo compromiso de la Primera Nacional.

Será el momento de barajar y dar de nuevo, ajustar la idea futbolística pero con el plus de lograr volumen de juego, punto esencial para poder ganar partidos, porque ante Gimnasia de Mendoza, y Santamarina respectivamente, no logró hilvanar jugadas colectivas, por ende tampoco tuvo chances de marcar un gol, así los delanteros fueron absorbidos por la marca y no tuvieron peso ofensivo.

Sin embargo haber cortado la caída libre y sumar un punto, fue fundamental, porque después de una derrota, es importante no volver a perder. Por eso se pondera el punto logrado en Tandil.

Pero lo preocupante pasa por lo futbolístico, no encuentra el rumbo, atrás quedó ese importante arranque de torneo que tuvo que hizo ilusionar a más de uno, hasta provocó que la gente vuelva al estadio y en los últimos duelos haya un buen marco.

Teniendo en cuenta que el fin de semana no habrá fútbol habida cuenta que se realizarán las elecciones, Marcelo Herrera, DT “albiceleste”, tendrá varios días por delante para trabajar, buscar alternativa y sobre todo recuperar jugadores, teniendo en cuenta que Walter Busse se perdió el duelo pasado por una molestia física, lo mismo que Hernán Hechalar. Y fundamentalmente, será importante “bajar un cambio”, calmar la ansiedad, porque los mismos jugadores sienten que están en deuda con todo el mundo “lobo”. Ya son siete los partidos que lleva sin ganar y de los cuales cinco que marca goles. Preocupante.