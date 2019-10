Denuncian presunta estafa de agencia inmobiliaria

Vecinos indican que no pueden escriturar sus terrenos debido a que la empresa no cumple con la instalación de los servicios.

Vecinos del loteo "El Mirador del Lago" de Los Alisos denunciaron al titular de la agencia inmobiliaria "Horizonte Multinivel", Julio Aldecoa, por presunta estafa debido a que no cumplió con la instalación de luz y agua en el mismo.

Un grupo de adquirentes de lotes se acercó a El Tribuno de Jujuy para dar a conocer su situación tras tener en su haber una larga lista de reclamos y denuncias, sin respuestas ni resoluciones hasta el momento.

Los denunciantes indicaron como principal pedido y reclamo la inmediata escrituración de los terrenos que les fueron vendidos en el año 2014, subrayando que para que ello ocurra la agencia inmobiliaria debe concretar como primera instancia la instalación de los servicio de luz y agua.

"La gente que vive en el loteo no tiene agua, no tiene luz, no hay enripiado y en algunos de los boletos de compra-venta figura que hay un plazo de 180 días para la escrituración desde la cancelación del pago, pero eso nunca se cumplió y tras haber recorrido ya un largo camino de reclamos es que hoy queremos visibilizar el tema", explicó Gloria Jasuitis, una de las damnificadas.

Durante su exposición otro de los denunciantes que pidió reservar su identidad relató que "yo a mi terreno lo compré casi de contado y me dijeron que en cuanto lo terminara de pagar, en un plazo de 180 días, me iban a dar la escritura, pero eso nunca ocurrió y como es un terreno privado, Ejesa no me quiere conectar la luz". Y agregó que "en el boleto de compra-venta también figura el enripiado y hasta el día de hoy no pasa nada", relató.

Es ante estas irregularidades que de forma unánime los vecinos expresaron: "Consideramos que lo que hizo el señor Aldecoa es una estafa".

Con documentación en mano denunciaron que tras hacer el debido reclamo al titular de la inmobiliaria ante la falta de los servicios básicos y por ende de las escrituraciones se les informó que "los terrenos se encuentran embargados al anterior dueño de ese loteo rural", y que por ese motivo es que no se puede proceder a la instalación de los mismos.

Son alrededor de 15 las familias que desde hace unos tres años residen en "El Mirador del Lago" y que no cuentan con agua potable y se mantienen con luz de obra, la que en varias oportunidades ha producido la quema de artefactos electrónicos debido a su baja tensión. Informaron también de debido a la falta de alumbrado público son víctimas de la inseguridad, habiendo sufrido reiterados robos en sus terrenos.

Así, los vecinos expresaron su malestar ante la falta de cumplimiento del compromiso asumido por parte de Julio Aldecoa quien en la última reunión mantenida con los denunciantes, el 9 de septiembre pasado, se comprometió a regularizar la situación en un plazo de 30 días.

Indignados, los damnificados expresaron la necesidad de "visibilizar esta situación ante la falta de respuestas tras un largo peregrinar hasta en las oficinas de Defensa del Consumidor y tras la presentación de una denuncia penal", expresó la vecina Laura González.