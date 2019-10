Detienen al presunto femicida de joven en Bolivia

Luego de 39 meses de permanecer prófugo, el joven que fue imputado por el femicidio de Yanina Gira, ocurrido en julio de 2016, fue detenido por la Policía de Bolivia en la ciudad de Tarija, tras el alerta rojo emitido por Interpol.

De acuerdo al informe recabado por el Tribuno de Jujuy, se supo que el joven identificado como Mario David Vega, habría concurrido a emitir su voto en las elecciones que se realizaron en el vecino país y fue aprehendido en un paraje denominado Churquis, en inmediaciones de Bella Vista, Tarija.

Se aguarda ahora, que se realicen las diligencias necesarias para la extradición del mismo y se estima que una vez que la Fiscalía le haga conocer causa al imputado, partiendo de las circunstancias en que sucedió el hecho, donde el presunto criminal estranguló con un cinto a su expareja, la dejó tapada en la cama de un hotel céntrico de esta ciudad, para luego darse a la fuga.

Sobre el expediente judicial

Para conocer datos oficiales, El Tribuno de Jujuy, mantuvo una entrevista con el responsable de la Fiscalía de Investigación Nº 9 del Centro Judicial San Pedro Ernesto Lían Resúa, quien lleva adelante la causa. El fiscal sostuvo que en la jornada del lunes, recibieron una comunicación de la Interpol, que retransmitía una información desde Bolivia, dando cuenta sobre la detención de esta persona. "Teníamos una fuerte sospecha de que estaba en el vecino país, por lo que se había sido requerido a Interpol con un alerta roja, a los fines de la detención del mismo. Tras la comunicación recepcionada ayer de que había sido aprehendido en aquel país, en el día de la fecha se está próximo a cursar al Juzgado de Control, el pedido de extradición formal a través de Cancillería. Ponemos en conocimiento del juez para que él requiera la extradición y se disponga la comisión para ir a buscarlo", explicó.

En cuanto a los detalles de la detención, Resúa, indicó que de acuerdo a la información con que cuenta hasta el momento la Fiscalía, es que Vega al momento de ser aprehendido, portaba una cédula de aquel país, "lo que sabemos es que presuntamente habría sido aprehendido al momento de votar en las elecciones en Bolivia, seguramente, se dio con el paradero al dirigirse al lugar de votación, eso lo sabremos fehacientemente, cuando llegue el expediente a San Pedro", dijo.

Fueron varios fiscales los que estuvieron a cargo de la citada fiscalía, la que actualmente está a cargo de Resúa, quien lleva adelante la causa, en contra de Vega, caratulada como "homicidio calificado por la condición y calidad de la víctima".

"Me tocó intervenir en los primeros momentos del hecho, debido a que me encontraba habilitado por la Fiscalía Nº 9, gracias a labor de la Brigada de Investigaciones y a las actuaciones de la Fiscalía, se logró establecer que el autor del hecho sería esta persona, que había sido filmada por las cámaras de seguridad del mismo hotel y después de los testimonios, logramos imputarla y requerimos los allanamientos. Al no encontrarlo en Fraile Pintado, donde se creía que podía estar, empezamos a librar los oficios correspondientes y exhortos a la provincia de Salta donde se lo había visto y durante todo este tiempo, se trató de dar con su paradero. A fines del año pasado y este año, se estableció que podría estar en Bolivia, lo que generó que la Fiscalía Nº 9, por aquel entonces a cargo de la fiscal Silvia del Valle Farall, pidiera el alerta roja a Interpol para poder dar con el mismo, estableciendo que podía estar en ese país. El mismo se encuentra en carácter de detenido y a espera de la extradición".

Tras ser consultado sobre si el expediente sería remitido a la Fiscalía de Violencia de Género y Sexual, Resúa explicó que al tratarse de un hecho ocurrido antes del inicio de actividad de la Fiscalía de Violencia, le corresponde la prosecución a la Fiscalía Nº 9.

"Cada fiscalía que tenía a su cargo investigaciones anteriores a la creación, formación o inicio de actividades de la Fiscalía de Violencia, las mismas siguen siendo tramitadas ante el Juzgado de Control y la fiscalía correspondiente", dijo el fiscal.

Apuntó que los pasos próximos, una vez que el presunto homicida sea extraditado, se le hará conocer causa de la imputación, designará su abogado y se harán todas las diligencias necesarias para elevar y citarlo a juicio lo antes posible.

Sobre el hecho

En la mañana del 22 de julio de 2016, un crimen ocurrido en un hotel céntrico de San Pedro de Jujuy, conmocionaba a la comunidad. Una joven de 22 años, identificada, como Yanina Gira domiciliada en Fraile Pintado, fue encontrada estrangulada con un cinto en una habitación del hotel Oasis, ubicado en calle 23 de Agosto del barrio Centro, en la que se había registrado el día anterior, el presunto autor, con un nombre falso.

Al ver que no desocupaban el cuarto, uno de los empleados, luego de llamar varias veces, abrió la puerta y se dio con el macabro cuadro, por lo que alertó a la Policía.

Al lugar arribó personal del Same, constatando que la víctima no presentaba signos vitales, también arribó personal de la Brigada junto al fiscal Resúa y el médico forense Domingo Burgos, determinando que se estaba ante la presencia de un homicidio, ya que la joven tenía un cinto en el cuello y trascendió que llevaba al menos doce horas de fallecida.

Se supo que un sujeto que se identificó como Sergio Jorge Vega, solicitó el servicio de un cuarto por 24 horas. Más tarde el sujeto bajó y al momento ingresó una joven y ambos subieron a la habitación. En ese horario, el sujeto habría asesinado a la joven y se dio a la fuga.

Luego de identificar a la víctima y al presunto autor del crimen, la Brigada realizó allanamientos en distintas localidades jujeñas y de Salta, sin poder dar con el sujeto, que actuaba con la ayuda de familiares. Luego se tomó conocimiento de que se ocultaba en diversas fincas ubicadas en Bolivia, hasta que finalmente fue detenido.