Inauguran semaforización de la avenida Mosconi

Con la inauguración de la obra de semaforización de la avenida Mosconi se cumple un anhelo de los vecinos del barrio Chijra. Hoy a las 19.30 se llevará a cabo la habilitación de los tres aparatos que están ubicados en la mencionada avenida en las esquinas Armonía y Providencia, y en calle El Pensamiento.

Una entrega de prensa del centro vecinal de Chijra puso de relieve que "esta iniciativa nace ante la demanda de los vecinos en virtud del crecimiento poblacional, y por ende también del parque automotor en nuestro barrio, situación que trajo como consecuencia que los vecinos, sobre todo los niños y adultos mayores tuvieran serias dificultades a la hora de cruzar la avenida". Mencionó que durante la gestión de Flora Terán, como presidente del centro vecinal, se solicitó la semaforización a lo largo de la avenida, pedido que no prosperó. Durante la presidencia de Cristina Gareca se volvió a insistir con el pedido. "Nuevamente se nos contestó que por cuestiones técnicas no era aconsejable la colocación de semáforos en la avenida, pero no estábamos dispuestos a quedarnos con una repuesta negativa, tampoco a bajar los brazos. En otras palabras, nos negamos a decirles a los vecinos que por cuestiones técnicas no se podían colocar los semáforos", remarcó.

Lo cierto es que este año, Gareca, ahora en calidad de secretaria del centro vecinal, volvió a insistir con la semaforización, esta vez con resultados positivos. "Enorme fue la sorpresa cuando nuestro intendente, el arquitecto 'Chuli' Jorge tomó conocimiento del pedido de nuestro centro vecinal e inmediatamente se acercó junto al secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, para interiorizarse personalmente de la problemática de nuestro barrio. Hoy, la semaforización en nuestro barrio es una realidad, pero esto es sólo el comienzo, porque vamos a continuar trabajando para que se contemple la posibilidad de colocar un semáforo en la esquina de la calle Las Corzuelas y la avenida Mosconi, y también otro en la avenida Las Vicuñas", anticipó. Agradeció al intendente que "personalmente se interiorizó sobre nuestro pedido, y rápidamente dio repuesta a esta iniciativa del centro vecinal que durante años venimos gestionando. Agradecer también al contador Carlos Sadir que siempre apoya las iniciativas de la comisión".