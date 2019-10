Comienza hoy el Abierto de menores

Hoy se pone en marcha el Abierto de menores de tenis en las canchas de polvo de ladrillo de Tenis Center de barrio Los Perales.

El torneo otorga puntos para el ranking del circuito de menores de la Asociación Argentina, por lo que será fiscalizado por la Asociación Jujeña de la especialidad.

Se juega en las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 tanto en la modalidad de singles como dobles para varones y mujeres.

Se espera contar con la presencia de los jugadores de los diferentes clubes afiliados a la AJT, que a lo largo de la temporada estuvieron compitiendo en los torneos oficiales.

El calendario durante todo el presente año cumplió con fechas a nivel local, provincial y regional, los tenistas con esfuerzo lograron viajar para competir.

Por otro lado, a cargo de Guillermo Milisenda, se vienen desarrollando diferentes torneos en distintas categorías con el objetivo de brindarle otro tipo de competencia a los jugadores.

Las canchas de polvo de ladrillo ubicadas en barrio Los Perales están en muy buenas condiciones, ya que constantemente se realiza un mantenimiento.

El torneo se va a extender hasta el sábado que después del mediodía se jugarán las correspondientes finales y luego, se procederá a la entrega de premios a los ganadores tanto de singles como dobles.

Recordemos que el domingo por realizarse las elecciones no se puede desarrollar ninguna actividad deportiva, por lo tanto decidieron adelantar un día el torneo.