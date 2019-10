Jornada de Terapia Ocupacional

La Asociación de Terapista Ocupacionales de Jujuy (ATOJ) organizó para mañana una jornada sobre esta disciplina que se desarrollará a partir de las 8.30 hasta las 16 en la sede del Consejo Médico de Jujuy en avenida Córdoba 1781.

Marisa Zelaya es presidente de esta asociación y en diálogo con el Tribuno de Jujuy dijo que “el motivo de estas jornadas es que esta disciplina que es crítica en nuestra provincia, se conozca un poco más. Trabajamos en diferentes ámbitos el ejercicio de la terapia ocupacional (TO), en la provincia trabajamos con niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores”, dijo.

Zelaya comentó que en nuestra provincia son tan solo 19 las terapistas ocupacionales que se están trabajando y se encuentran distribuidas en San Salvador de Jujuy, San Pedro, Tilcara y Perico.

“Nuestro objeto de estudio es el desempeño en el quehacer humano, la ocupación, ver como se desempaña un niño, un adulto en tres áreas: el autovalimiento, la producción o estudio y el tiempo libre. Cuando hay un déficit en el desempeño de esas tres áreas, es ahí cuando el terapista ocupacional interviene”, comentó Zelaya sobre el campo de trabajo de la disciplina.

Los temas que se abordarán y estarán a cargo de diferentes TO son: la intervención en las personas con autismo, parálisis cerebral, Modelo de la Ocupación humana, ¿Cómo y cuándo derivar a Terapia ocupacional?, TO en la población con adicciones, aprestamiento laboral y salud mental.

En la provincia las TO se encuentran trabajando en salud mental, adicciones, niños, escuelas especiales y comunes, docencia e inclusión laboral.

Por otro lado, Zelaya comentó que “En la provincia es muy poco reconocida la terapia ocupacional, la obra social provincial no reconoce las prestaciones. Muchas veces quienes necesitan de esta terapia llegan a obtener la prestación porque pusieron un amparo mediante un abogado, que generalmente son pacientes que se encuentran dentro del Trastorno del Espectro Autista y necesitan hacer integración sensorial. En la provincia no hay ninguna TO que haga este trabajo en el ambiente público, solo en el privado”, aseguró.

Finalmente, comentó que para mañana no hay más cupo para aquellos interesados en presenciar esta charla, por lo que está previsto que antes de fin de año se realice nuevamente.