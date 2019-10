Robaron elementos en la Escuela Técnica Nº 1 "General Savio"

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió el fin de semana en la ciudad de Palpalá, cuando desconocidos se llevaron herramientas y equipos de la Escuela de Educación Técnica 1 "General Savio" con los que trabajan los alumnos en clases de taller.

El nuevo robo llena de indignación a la comunidad siderúrgica.

Cabe destacar que no es nuevo el pedido de un sereno para la Escuela Técnica, sin una respuesta favorable por parte del Ministerio de Educación, desde donde también debe llegar la decisión de la construcción de una medianera en el sector que colinda con el arroyo Las Martas.

Violentaron la puerta del taller de fundición y de esa manera pudieron ingresar al establecimiento.

Los malvivientes aprovecharon para sustraer varios elementos, entre ellos una máquinas de soldar, compresor, agujereadora, amoladora angular, taladro, también herramientas manuales como pinzas, alicates, martillos, destornillador y mechas, entre otros elementos.

Esto nos ha causado un profundo dolor, porque esta escuela alberga a casi el 85 por ciento de hijos pertenecientes a la clase trabajadora. "Entonces esto a nosotros nos cuesta mucho", señalaron desde la comunidad educativa.

Lo triste de esto es que en estas circunstancias se le tiene que decir al chico que no se pueden ejecutar los trabajos prácticos, porque se han sustraído las herramientas.

Hoy solicitan a la ciudadanía palpaleña, a los vecinos y a los alumnos que contemplen esta situación. Al establecimiento concurren muchos alumnos que realmente necesitan estudiar y trabajar, necesitan un oficio y es un despropósito.

La escuela "no es de clase media alta", por ello solicitaron que "ante cualquier movimiento en la escuela sepamos denunciar, porque esto altera profundamente y causa mucho dolor". No es la primera vez y esperan que la policía y las autoridades tomen cartas en el tema para que no sean nuevamente violentados.