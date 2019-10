Una embarazada y un niño heridos en colisión

Un colectivo de transporte urbano de pasajeros colisionó con un camión de la comuna en avenida El Éxodo, a la altura del edificio municipal. Debido al impacto una mujer embarazada y un niño que iban en el colectivo sufrieron golpes y fueron trasladados a hospitales.

En su relato, el chofer del ómnibus habría asegurado que el camión cruzó el semáforo en verde, como corresponde, por lo que admitió que tuvo responsabilidad en la colisión. "Yo venía marcando el boleto y cuando levanté la vista para adelante tenía el camión encima, intenté parar el coche y los frenos no me respondieron a tiempo. El colectivo venía con mucha gente y la carga de hace pesada, por eso no pude evitar la colisión". Debido a la colisión, el tránsito en la avenida El Éxodo de barrio Gorriti estuvo interrumpido por espacio de varios minutos. Trabajó en el lugar personal de la Seccional 2º y del Same.