"Es tiempo de pensar en la Patria y votar con el corazón"

El titular del PJ jujeño dijo que no se podrán dar vuelta los resultados de las Paso por el cansancio con el Gobierno nacional.

"Este domingo los peronistas tenemos una cita con el futuro, pero debe ser con los pies sobre la tierra, aquí y ahora. Yo les pido a las compañeras y compañeros, que no se dejen encandilar por los espejos de colores. Ahora sí, más que nunca, es tiempo de pensar en la patria y votar una vez más con el corazón", señaló el presidente del Partido Justicialista - Distrito Jujuy, Rubén Armando Rivarola, recordando la histórica convocatoria de Perón. El diputado justicialista continuó señalando su "firme convicción de que no se darán vuelta los resultados de las Paso. En agosto, los argentinos y los jujeños ya se expresaron de manera contundente, y esa gran cantidad de votos no se da vuelta en pocos días. Esos votos son el producto del cansancio y la desilusión, del desencanto por tantas promesas incumplidas. Y como si nada hubiera pasado, hoy nos siguen prometiendo y ofreciendo un paraíso que será imposible de conseguir".

En otro momento de su diálogo con la prensa, Rivarola puso de resalto que "es claro que esta vez no pelearemos por ganar la provincia, y sin embargo, será igualmente importante ganar igual o mejor que en las Paso, porque colocar dos diputados nacionales para el Frente de Todos, será sinónimo de arrimar más gobernabilidad para el compañero Alberto Fernández. Y obviamente, para Jujuy, quedará la consolidación del exitoso trabajo del Partido Justicialista, que volviendo de derrotas dolorosas, recuperó el sabor de la victoria y debe fortalecerse para retomar la conducción de la provincia", agregó.

Finalmente, el titular del PJ jujeño dijo: "Yo sé que las ofertas, las tentaciones y las promesas y -por qué no decirlo- la entrega de planes y subsidios de último momento intentar torcer la voluntad del pueblo, aprovechando la angustia de una crisis económica inédita. Pero reitero lo que les dije al comienzo: recuerden los tarifazos del gas y la electricidad, la gran cantidad de pymes y comercios cerrados, el creciente desempleo, de los medicamentos, todo lo que cuesta llenar un carrito en los supermercados, y cerrando los ojos, compañeros, reciban lo que les ofrezcan, pero voten con el corazón. El Frente de Todos es la única opción para recuperar la dignidad, la capacidad del salario, el empleo en blanco, la educación y la salud, la posibilidad de una vivienda. Costará mucho, pero esto no tiene vuelta. Lo que alcanzamos en las Paso, es un camino sin retorno que recorreremos de la mano del peronismo", finalizó diciendo el diputado Rubén Armando Rivarola.