"Las primeras preocupaciones estarán vinculadas a comida e infraestructura"

El diputado nacional y exministro de Educación planteó que es prioridad el hambre, reactivar el consumo creando las condiciones para impulsar las pymes e industrias. Se debe invertir más en educación, infraestructura, paritarias y capacitación. Dijo que hoy 2 de cada 3 estudiantes terminan el colegio secundario; y enfatizó en la necesidad de la inserción en la educación temprana desde los 3 años. Dijo que Alberto Fernández prevé volver a invertir en desarrollo científico y tecnológico.

Sostuvo que es clave recuperar el trabajo, la producción interna, el mercado de los argentinos e impulsar el consumo.

En el Coloquio Idea Ud. dijo que el 53% de los niños de las escuelas era pobre y que llegarán a 60%, ¿qué medidas se van a tomar en educación si llega al gobierno Alberto Fernández?

-El tema más grave que tiene la educación hoy no es pedagógico sino de cómo llegan los chicos a la escuela. Indec marca 53% de los chicos menores de 14 años pobres, y la Universidad Católica dice que creciendo la pobreza a este nivel, 6% de inflación, vamos a tener casi 2 de cada 3 chicos pobres en la Argentina a fin de este año. Esto implica que la escuela pública, que tiene casi el 70% de los chicos va a tener una buena parte de su población debajo de la línea de la pobreza. Hay que recuperar la esencia pedagógica de la escuela. Esperamos que las primeras medidas del Gobierno que venga el 10 de diciembre permitan resolver buena parte de estos temas del hambre, y que la escuela pueda centrarse en su misión, enseñar a los chicos. Pero las primeras preocupaciones del futuro ministro van a estar vinculadas a la comida y la infraestructura. Mauricio Macri dejó pendiente la paritaria nacional. El Estado nacional no se hace cargo como dice la Ley de financiamiento educativo, un fondo para ayudar a las provincias con más necesidades. Derogar la paritaria significó que Macri también derogue ese fondo que Jujuy, por ejemplo, venía recibiendo como parte del salario de los docentes.

¿Dijo también que las mejoras en educación van de la mano de los salarios de los docentes?

-Sí, está claro que tenemos problemas urgentes vinculados al tema de la paritaria, del hambre y de la infraestructura. Se resuelven mejorando el salario, las condiciones del trabajo y la capacitación docente. La capacitación tiene que estar en la escuela y ayudar a que estas transformaciones científico-tecnológicas tengan la posibilidad de entrar en el aula.

También planteó que es necesario hacer énfasis en la escolarización desde los tres años...

-Hemos aprobado en la Ley de Educación Nacional la ampliación de la obligatoriedad de la escuela. Ahora es obligatoria la sala de 4, y todavía hay más de 20% de los chicos argentinos que no están accediendo. La secundaria la están terminando 2 de cada 3 chicos, ahora esa parte que no va a la escuela inicial y la que no termina la escuela secundaria es también una urgencia del Estado porque si está en la ley tiene que cumplir.

Para eso falta inversión, usted hablaba que bajó la inversión en educación y en ciencia el 25%...

-Sí, son los mismos datos oficiales los que los muestran, y lo que se ve es que en lo que hace a la educación habíamos llegado al 6 o 6,2% del Producto Bruto Interno (PBI), hay una ley que exige que se invierta ese % y lo que uno ve es que ahora estamos invirtiendo el 5%. Alberto Fernández planteó que teníamos una disminución del 36% del presupuesto educativo y más del 25% en el caso de la ciencia y tecnología. Un país que no apuesta al futuro, a la ciencia, a la educación es un país que prevé para su desarrollo cada vez menos condiciones para su pueblo. Siempre la educación va a ser fundamental. Hay una decisión en la sociedad argentina de que se le dé más recursos.

¿Está de acuerdo en que se debe avanzar en la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) que fue criticada?

-La educación sexual es una ley que data del 2006 y fue votada por unanimidad por el Congreso, así que el tema de discusión está en cómo se debaten los contenidos. Hay un debate artificial porque hubo unanimidad, y todas las fuerzas políticas, iglesias fueron consultadas.

¿Cuáles son las medidas fundamentales para el próximo gobierno?

-Lo viene diciendo Alberto Fernández, hay que ver las políticas y las estrategias que se toman respecto del hambre, tiene que ver con una cuestión inmediata, y no sólo es cuestión económica sino ética. Es eje de su preocupación cómo recuperar el trabajo, la producción interna, el mercado de los argentinos, y eso exige que haya mayor consumo, que va a traer mayor producción. Argentina está a un nivel del 57% de la capacidad productiva ociosa. Este es un gobierno que ha decidido que compremos todo importado y que no lo fabriquemos acá. Todos los días uno encuentra fábricas que tienen que cerrar porque no tienen mercado, la competencia con los productos internacionales, la inflación, el aumento de las tarifas públicas y la baja de los salarios hacen imposible el consumo. Ese es el principal problema que va a encarar Alberto, la perspectiva de desarrollo económico.

¿Cuál sería la herramienta? ¿Podría beneficiar el convenio con la Unión Europea para exportar?

-Es imposible saber qué dice ese convenio. En Europa varios parlamentos dijeron que no lo iban a aprobar. No podemos decir si vamos a aprobar o no algo que nunca hemos visto. Por lo que se dice, así como está hecho es un acuerdo que perjudica a la industria nacional, y nosotros tenemos que defender nuestro trabajo, no una competencia desleal.

Es importante recuperar a las pymes, a la industria...

-En Argentina más del 70% del trabajo corresponde a pequeñas y medianas empresas. El trabajo en Argentina crece y se desarrolla cuando las pymes puedan tomar gente, y no trabajan para la exportación, trabajan para el mercado interno. Tenemos que generar las condiciones para que nuestras pymes sean competitivas y no sólo exportemos productos primarios sino también productos industriales.

¿Qué le parecen las políticas energéticas renovables, se debe avanzar en eso o cambiar?

-Nosotros estamos de acuerdo en avanzar en energías no tradicionales y regionales, creo que el mundo avanza en esa dirección. Hay que decir que el Gobierno utilizó las energías renovables para hacer negocios y cuando uno mira quienes son los beneficiarios de las licitaciones de las energías renovables, encuentra a todos los amigos del Presidente. No se les pide a las empresas que van a trabajar que desarrollen tecnología nacional, como ocurrió con los satélites comunicacionales o con los radares, y la energía atómica, Argentina es una potencia científico tecnológica y es capaz de tener desarrollos propios. En este caso el Estado cortó toda ayuda respecto de las investigaciones que estaban vinculadas a las energías renovables y a los desarrollos tecnológicos. Ahora compran todo "llave en mano", eso implica que vamos a depender siempre de quienes lo fabricaron para tener los repuestos, mantenimiento. Por eso hay que defender las energías renovables, pero también cambiar las licitaciones de este Gobierno, que son para los amigos y no permiten que haya desarrollo tecnológico nacional. Éramos uno de los 10 países que podíamos colocar satélites comunicacionales en órbita, hoy estamos alquilando las órbitas, satélites extranjeros. Nadie entiende por qué este Gobierno no apoyó la energía atómica, los desarrollos que se venían haciendo. Es un compromiso de Alberto no sólo volver a colocar el Ministerio de Ciencia y Tecnología sino darle recursos a nuestros investigadores y desarrollar tecnologías, al mismo tiempo.

Las frases

"Sí está claro que tenemos problemas urgentes vinculados al tema de la paritaria, del hambre y de la infraestructura, y hay que empezar a ver urgente que tienen resolución a mediano y largo plazo”. EDUCACIÓN

"Argentina está a un nivel del 57% de la capacidad productiva ociosa. Este es un gobierno que ha decidido que compremos todo importado y que no lo fabriquemos acá”, expresó sobre las medidas económicas actuales. PRODUCCIÓN

"Ha sido un compromiso de Alberto no sólo volver a colocar el Ministerio de Ciencia y Tecnología sino darle recursos para nuestros investigadores y tecnólogos puedan crecer y desarrollar tecnologías”, dijo sobre quita de fondos. CIENCIA Y TECNOLOGÍA​​​​​​​