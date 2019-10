"Quiero saber quién mató a mi hija", dijo la madre

A un poco más de un año del brutal femicidio de Zulma Valencia, la madre Berta Valencia rompió el silencio y habló con nuestro medio. Pidió justicia y se lamentó que a un año del hecho, la Justicia no haya avanzado en el caso de su hija, en el que permanece detenido el único sospechoso de la causa.

El detenido e imputado por la justicia se llama Franco Aucachi, de 24 años, joven que era la expareja de Zulma y quien se encuentra detenido desde octubre del 2018. Es, además, el padre de los dos hijos que tuvo la víctima y que hoy están a cargo de la abuela paterna.

Según las fuentes policiales y judiciales que fueron consultadas, aseguraron que el joven ya había protagonizado episodios de violencia en contra de su expareja, y algunos vecinos manifestaron haber visto a Aucachi en inmediaciones de la vivienda de la víctima fatal, por ello es el principal sospechoso, aunque hasta el día de hoy no se conocieron avances sobre este caso: a un año del crimen, en la familia solo hay dolor e incertidumbre.

Berta Valencia, la madre de Zulma, dijo que "ya pasó un año y no pasa nada, no se sabe nada, yo pido justicia, quiero saber quién mató a mi hija", afirmó la mujer en medio de una profunda tristeza.

"Es necesario que se resuelva el caso, el que está detenido se niega, dice que no sabe nada, quisiera saber quién la mató. Yo pido justicia, realmente no tengo palabras para describir este dolor, siempre cuando me acuerdo me pongo a llorar", afirmó la mujer entre lágrimas.

Los hechos

Cerca de las 23 de la noche del viernes 12 de octubre del 2018, cuando parientes de la joven ingresaron al domicilio ubicado en un barrio de Monterrico. Allí se encontraron con el peor escenario, la chica estaba fallecida y aparentemente llevaba varias horas en ese estado. Luego se comprobó que Zulma Valencia fue asesinada y murió estrangulada.