Inicia "Café con historia"

Enrique Medina León, miembro del Instituto Belgraniano, invitó a participar desde hoy y luego todos los jueves -a partir de las 19- en la Casa "Macedonio Graz", de reuniones destinadas al público en general interesado en la historia, en lo que se dio en llamar "Café con historia".

Medina León explicó que "si bien el título dado habla de un café, este puede o no ser consumido por quienes deseen concurrir ya que la entrada es totalmente gratuita, destinada a quienes les interesa la historia. Vamos a empezar a organizar charlas y a tratar de ir tirando los hilos para ver cuáles son los temas de interés para ir haciendo una reunión entre todos los presentes. La idea es que esto no sean charlas académicas, sino que sean comunes donde cada uno pregunta en lo que tiene dudas, y lo que no se pueda responder en ese momento se hará en la próxima reunión".

Agregó que "lo que me interesa que sepa todo el mundo es que lo que vamos a tratar son temas de la historia, en principio de la historia nacional, y dentro de ella, veremos la historia regional. Por ejemplo, el 7 de noviembre se cumple un aniversario más de la famosa batalla de Suipacha. Son cosas que han quedado olvidadas y es bueno recordar".