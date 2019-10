Sentada en la escuela "Norma Fontenla"

Es por una resolución ministerial que no contempla el título de Expresión Corporal para cubrir cargos en Danza.

Alumnos de diferentes años de la Escuela Superior de Danzas "Norma Fontenla" se manifestaron ayer haciendo una sentada en el hall de entrada del edificio, para reclamar con el hashtag "Yo apoyo al Profesorado de Expresión Corporal y no a la Resolución 11.604 del Ministerio de Educación", la cual indica que su título no es contemplado para dictar danza en la secundaria.

Al respecto, Valentina Mamaní, vicerrectora del establecimiento, señaló que "alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto años explicaron que la sentada se hace en el marco de acciones de protesta sobre un tema que nos atañe a todos que es una resolución que emite el Ministerio de Educación, donde establece que el título de Profesor de Expresión Corporal no es contemplado para dictar danza en la escuela secundaria". Agregó que "puesto que nuestra institución forma exclusivamente los profesores para el sistema regular, es que vengo haciendo presentaciones tanto al Ministerio de Educación como a la Comisión permanente de estudios de títulos, solicitando se rectifique esta resolución, ya que contiene errores. Y no solamente en esto, sino que no contempla los otros títulos que la institución viene otorgando. Es decir que estamos en coincidencia con el pedido que hacen los alumnos, y es que se contemplen las competencias para las cuales están formados nuestros egresados y se están formando los estudiantes".

En ese marco de situación, explicó que "les informé a los estudiantes de la reunión que mantuve el viernes último con la presidente de la Junta, quien pidió les eleváramos todas las gestiones que se habían hecho y la propuesta de rectificación de esta resolución, señalando los títulos y las competencias".

Apuntó que ya elevó la documentación el martes último por lo cual se encuentran a la espera de que haya una respuesta.

Por su parte, Alexis Méndez, estudiante del 3º año del Profesorado de Expresión Corporal, en representación de los alumnos que se manifestaron haciendo una sentada en el hall de entrada del edificio, explicó que son alumnos de los distintos años de la carrera. "Nos juntamos con el hashtag ‘Yo apoyo al profesor de Expresión Corporal y no a la Resolución 11.604’, por cuanto no convalida y piensa que nuestro título no es competente para que nosotros podamos adquirir horas como docentes en las escuelas secundarias a partir de la nueva currícula que comenzó a regir".

Recordó que "el problema no sólo surge con el Profesorado de Expresión Corporal sino con los títulos anteriores que también tenía esta carrera que es el Profesorado de Arte en Danza que tampoco se ven contemplados dentro de la resolución, que solo nos marcan a nosotros para poder cubrir un cargo de habilitante o de supletorio. Además de las materias del 2º año del espacio Danza, de las escuelas secundarias, y en los otros años, dependiendo de cómo se tome la materia en cada institución, deberían ver si nuestro título es competente".