"Nuestra Justicia juzga en función a la conveniencia del Gobierno de turno"

Dado el caso que el candidato Alberto Fernández resulte electo presidente en los comicios del 27 de octubre, ¿considera que podría producirse un nuevo desfile de funcionarios, junto al expresidente, hacia los Tribunales?

Es difícil saberlo. Pero es cierto que nuestra Justicia es cientista, es decir, se acomoda a los tiempos y en función de eso juzga para atrás o juzga en relación a lo que le conviene a los gobiernos de turno, en lugar de controlar al Gobierno que está gobernando.

Es por esta razón que es esperable que pueda suceder algo así.

Si se produjera un cambio de Gobierno, ¿en qué cree que quedarían las causas por corrupción que se iniciaron durante estos últimos cuatro años?

A mí me extrañó que después de las elecciones Paso hubiera un desfile de funcionarios que estaban con prisión preventiva y que fueron puestos en libertad, es decir que siguen siendo juzgados pero en libertad.

Hubo una modificación drástica de los requisitos para estar en prisión preventiva lo que es, por lo menos, sorprendente. Podemos decir que no augura un proceso a futuro de seguir luchando contra la corrupción y seguir los juzgamientos contra los funcionarios que están procesados por corrupción pertenecientes al Gobierno anterior.

Con el surgimiento de los fallos mencionados en la pregunta anterior, ¿cree que se ha armado una nueva mayoría en la Corte Suprema de Justicia?

No lo podría asegurar. Lo que sí puedo decir es que estos fallos carecen de oportunidad. La Corte Suprema debe sopesar el momento en que dicta sus fallos y tener en cuenta las consecuencias y los efectos de los mismos. Sobre todo al no tener plazos para hacerlo, así que puede elegir el momento.

Me parece que fallos que tienen consecuencias tan graves en materia económica no son oportunos en una crisis tan grave como la que está viviendo el país y más aún durante un proceso de sucesión presidencial.

¿Cuál cree que será el principal desafío en materia judicial del próximo Gobierno?

Lograr que la Justicia sea realmente independiente y terminar con la designación de jueces que está politizada.

¿Qué es lo peor que detecta de la Justicia actualmente?

Si uno ve la Justicia Federal penal o la Justicia Contencioso Administrativa que precisamente tiene que entender las causas entre el Estado y los particulares, se nota que la independencia es escasísima y eso me parece muy grave. No hablo del Poder Judicial en general pero sí hablo de esos fueros en particular del nivel federal.

Y el Consejo de la Magistratura que requiere de una reforma integral y no lejos de cumplir con el objetivo por el cual se lo creó, está pasando exactamente lo contrario.

¿Considera necesario que los juicios por jurado se apliquen en la totalidad de las provincias del país?

Creo que es importante debido a que hace a una mayor participación de la ciudadanía y en general permite que se agilicen los procesos y se lleven a cabo en plazos más cortos.

Es una buena práctica siempre y cuando estén bien organizados, de lo contrario pueden ser peligrosos.

¿Peligrosos en qué sentido?

Si no está bien equilibrado quiénes son los que van a formar parte del jurado y si no se los protege, por ejemplo, pueden surgir inevitables amenazas y hasta inclusive atentados contra los jurados. Eso sería peligroso.

¿Cuál es el motivo por el que todavía no se aplican en el resto de las provincias?

Todavía no se ha tomado la decisión de que sea conveniente. Evidentemente en la Legislatura no se han logrado los acuerdos necesarios para hacerlo.

No debemos olvidar que a nivel nacional es una norma que está programada desde 1853 y que figura en tres partes distintas de la Constitución Nacional, sin embargo, a nivel nacional todavía no se ha concretado de manera uniforme.

¿Considera que hay libertad de expresión en la Argentina?

Creo que ahora hay libertad de expresión pero que existen serias amenazas contra ella. Sobre el caso D’Alessio, lo sucedido con el juez Ramos Padilla y luego el pedido para un peritaje a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es sumamente grave. Porque ahí se está hablando de la posibilidad de que por una actitud psicológica, un periodista pueda haber cometido espionaje, siendo el espionaje un delito. No tiene nada que ver con la libertad de expresión. Es una suerte de construcción para alimentar la libertad de expresión, por eso creo que es una seria amenaza. Si no se supera este tipo de cuestiones, el periodismo independiente puede estar seriamente amenazado.

En Argentina, ¿se respeta la Constitución Nacional?

Se la respeta muy poco y en particular el problema es de los gobiernos, los que deben dar el ejemplo son los gobernantes pero sin embargo son ellos los que permanentemente violan la Constitución y no cumplen, por ejemplo, con lo que ella dice en relación a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), sobre la separación de poderes, los jueces tienen muy poca independencia y así podríamos seguir.

Insisto, la Constitución no es respetada y debería serlo fundamentalmente por los gobernantes, pero se han convertido en un mal ejemplo.

Los ciudadanos más que a la Constitución, directamente violan las leyes que reglamentan la Constitución que es lo más cercano a ellos.

¿Cuál es su visión ante el renovado debate por el aborto? Considerando que hay determinados sectores que indican que es una práctica inconstitucional...

Yo no creo que sea inconstitucional. El pacto de San José de Costa Rica habla, en general, que hay el respeto al derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Es decir que está dando un margen a los estados para poder dictar leyes que despenalicen o legalicen la interrupción anticipada del embarazo.