"La población piensa en la heladera y el domingo confirmará lo de agosto"

El exdirector del Registro Civil y actual candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, no tiene dudas sobre el triunfo del mismo el próximo domingo en la provincia y el país.Dejó en claro que tratará de trabajar en la unión del Partido Justicialista en Jujuy y consolidar los afianzamientos a nivel nacional para el beneficio de los jujeños.

Por RIAD QUINTAR (H)

-En este último tramo de la campaña, ¿qué visión tiene sobre la misma y las diferencias con las Paso de agosto?

-Para nuestro sector, las elecciones de agosto fueron muy positivas, ya que logramos reposicionarnos, a pesar de llevar boleta corta, pero hemos conseguido un gran resultado. La campaña para octubre es volver a marcar ese rumbo y estar todos juntos, tratando de cumplir el objetivo de poder lograr el triunfo y unir definitivamente al Partido Justicialista en Jujuy.

-Hablaba de unión en el Partido Justicialista, ¿después de las Paso logró juntarse con los otros sectores del PJ y encarar una campaña en común para octubre?

-La campaña la estamos haciendo todos juntos y entre todos los candidatos, tal vez divididos por regiones, pero estamos trabajando en conjunto. No vamos a tener acto de cierre porque nos quedamos sin tiempo, pero todos los sectores están colaborando para que el Partido Justicialista se lleve la victoria y la mayoría en diputados.

-Con esta última frase suya, ¿el Partido Justicialista tiene chances reales de conseguir el triunfo y llevarse la mayoría de los diputados en Jujuy?

-Si mantenemos los resultados de la última elección, sumado a los que conseguimos con nuestro sector en las Paso, no tengo dudas que vamos a triunfar en la provincia y vamos a poder conseguir los dos diputados nacionales que van a representar a Jujuy en Buenos Aires y pelear por los intereses propuestos.

-En caso de llegar a la Cámara de Diputados, ¿cuál sería el primer proyecto o gestión que realizaría Julio Ferreyra?

-Primero tenemos que ver con qué nos encontramos y cuál es la situación real que nos va a dejar el gobierno saliente. En base a eso, el proyecto central con el que venimos trabajando es conseguir un subsidio extraordinario para que garantice que los nenes de la provincia puedan comer y que no pasen más hambre, puesto que hoy no hay fondos y lo poco que hay la corrupción se encargó de que no puedan comer como se debe o que llegue a la cantidad justa de los chicos.

-¿En qué posición dentro del PJ y de la Cámara se imagina, más cerca del ala dura o del dialoguismo entre todos los sectores que componen el bloque?

-Creo que ya va siendo tiempo de que consensuemos entre todos y que todos los diputados del bloque nos sentemos en la mesa y conseguir una solución a los problemas que afectan a los argentinos. Las constantes peleas y los chimentos de que uno dijo y el otro habló no trajo soluciones para nadie en el pasado, por eso sería un gran paso de grandeza dejar atrás las diferencias y poder trabajar todos por un futuro en común.

-¿Cree que hay posibilidades de una segunda vuelta o los resultados de las Paso se van a volver a repetir?

-No creo que haya posibilidades. A lo mejor pueden haber sumado algún punto en este tiempo y acercarse, pero no hay posibilidades de que se pueda forjar un balotaje. Creo que el gran problema de este gobierno fue siempre echar la culpa al otro y no responsabilizarse de sus actos, por eso la gente los castigó en las urnas y lo volverá a hacer este domingo.

-¿Cómo analiza el cambio de política y de campaña del gobierno provincial en estos dos meses después de las Paso?

-Todo lo que está haciendo es solamente para atraer votos, es el populismo que tanto criticaron. Si uno se fija en la calle solamente hay pasacalles y afiches de ellos, nosotros hicimos una campaña muy austera. No caben dudas que con la cantidad de plata que están gastando en la campaña, serviría para aumentar el presupuesto en los comedores, pero solamente les interesa lo político a la gestión, y van a tener su castigo en las urnas.

-Viene recorriendo toda la provincia y charlando con los jujeños, ¿cuál es el reclamo o el pedido general que le hacen?.

-La gente se queja por la situación económica y por la falta de trabajo, ya que no consiguen recuperar lo perdido en estos últimos años y cada vez hay más desocupados en las calles.

Por ejemplo, los vecinos del Ramal se quejan de que están trayendo maderas de Corrientes a menor valor y los aserraderos de la provincia no pueden pararse frente a esto y el gobierno no hace nada para evitar estos despidos. La gente necesita trabajo y vamos a luchar para eso.

-Independientemente de quien gane el domingo, ¿cómo se imagina los próximos cuatro años en materia económica y política?

-Creo que el primer año va a ser durísimo, puesto que hay que recomponer todo el daño que se hizo y se deberá cuidar muy bien los recursos para ayudar a los sectores más desfavorecidos con este gobierno, en primera medida y teniendo en cuenta el aumento de la pobreza. Por otro lado, se necesita generar trabajo genuino para la gente y empezar a desactivar la burocracia estatal y darles un futuro real a los argentinos con aportes en blanco y jubilación.

-Teniendo en cuenta la situación actual del país y de los argentinos, ¿la gente va a votar el domingo por las propuestas o con la heladera?

-No tengo dudas que hoy toda la población piensa en la heladera y va a ver la misma el día de la votación para terminar de confirmar lo que inició en agosto. Otro tema que también es digno de rescatar es el pedido de políticos honestos y transparentes en la sociedad, yo soy candidato porque la gente me puso y puedo caminar tranquilo por las calles. La sociedad mira la heladera, pero también quiere políticos honestos para lo que viene.

-¿Qué le diría al jujeño que aún no decidió su voto para el próximo domingo?

-Hace cuatro años los ciudadanos nos equivocamos con este gobierno que nos brindó promesas incumplidas y nos llevaron a la situación actual, por eso el pueblo hoy no se puede volver a equivocar, teniendo en cuenta que ya evaluó este gobierno en estos años. El mensaje es que el justicialismo está en condiciones de hacerse cargo de lo que viene y vamos a hacer lo necesario para que la gente vuelva a estar mejor y tampoco nosotros equivocarnos en las medidas que se tomen.