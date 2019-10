"Mi familia está en Europa pero no me voy a ir"

Por Daniel Mamaní

HUMAHUACA (Corresponsal). El papa Francisco aceptó a monseñor Pedro María Olmedo Rivero la renuncia al gobierno pastoral de la Prelatura de Humahuaca, presentada con motivo de cumplir 75 años de edad según lo establece la norma canónica. Lo sucede monseñor Florencio Félix Paredes Cruz, de 57 años, quien venía desempeñándose como obispo coadjutor de Humahuaca. Ambas informaciones, como es de práctica, fueron hechas públicas en forma simultánea en Roma y en Buenos Aires. En Argentina lo hizo el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, monseñor Aliaksandr Rahinia.

Fueron 48 años de servicio como responsable de la Prelatura de Humahuaca, en diálogo con nuestro medio, con mucho entusiasmo monseñor Olmedo recordó cómo en junio de 1972 se ordenó como sacerdote y en septiembre de ese mismo año llegó a la Quebrada de Humahuaca siendo su primer destino Mina Pirquita. Ya como obispo recorrió cada rincón de la Prelatura.



"Tengo mi familia en Europa, pero no me voy a ir, mientras uno pueda seguir ayudando aquí y pueda echar una mano voy a quedarme acá", dijo Olmedo. Ahora la responsabilidad corre a cargo del obispo Félix Paredes Cruz. "He configurado a mi vida, los intereses, los valores gracias a todas estas experiencias que uno ha tenido, con cosas positivas y negativas", indicó.

El año pasado aproximadamente en junio tuvo un diálogo con el papa Francisco, donde informó su renuncia para poder tener una transición adecuada y el que prosiguiera tuviera los conocimientos necesarios de proyectos, actividades y demás de la Prelatura. Fue cuando el Papa hizo sondeos y consultas en parroquias, sacerdotes, laicos y religiosas para tener propuestas de un sucesor y luego dar a conocer el nombre del actual obispo. El padre Félix estuvo acompañando todo este tiempo para conocer y tener rodaje al momento de esta renuncia que el pasado lunes se cumplió, y que él continúe con lo programado.

"Sigamos adelante, no nos estanquemos, hay cambios generacionales, nos acostumbramos a personas, a algunas cosas, tenemos que tomar conciencia por la responsabilidad de Iglesia y como comunidad, voy a extrañar porque uno estuvo muchos años, pero hay que prepararse porque el cambio es bueno", finalizó.

“El ritmo no cambia”

Monseñor Florencio Félix Paredes Cruz había sido elegido obispo prelado coadjutor de Humahuaca el 10 de marzo de 2018 por el pontífice argentino.

En diálogo con la agencia Aica indicó que “aquí seguimos en la tarea normal de todos los días en la Prelatura. El ritmo no cambia ni la misión. Seguimos acompañando a las comunidades”. Mencionó que se siente muy acompañado por monseñor Olmedo, quien manifestó su deseo de permanecer en la Prelatura, colaborando con la tarea. “Para mí y para la Iglesia de la Prelatura es una gran alegría contar con él, con la experiencia que tiene, porque está muy bien de salud y su servicio será muy bienvenido”, afirmó.

Preparado para asumir la responsabilidad del gobierno pastoral, monseñor Paredes Cruz hizo referencia a los 50 años que se encuentra cumpliendo la Prelatura, motivo por el cual se ha realizado en julio una Asamblea Pastoral Prelaticia. “Dentro de las 10 líneas pastorales, la primera es obedecer al llamado del papa Francisco de ser una Iglesia discípula misionera”.