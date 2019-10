"Tenemos la capacidad de levantar al país"

Roberto Lavagna visitó Jujuy en el último día de la campaña con vistas a los comicios del domingo, estuvo en el aeropuerto internacional.

El candidato a presidente de Consenso Federal llegó a nuestra provincia, acompañado de Graciela Camaño quien es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en el marco del cierre de campaña de los candidatos locales para la categoría de diputados nacionales por esa fuerza política, Alejandro Snopek y Ana Alarcón.

El máximo referente de Consenso Federal se mostró muy optimista, sereno y tranquilo, de cara a las elecciones del próximo domingo 27 de octubre, envió un abrazo simbólico a todos los jujeños y pidió el apoyo con el voto, para él y sus candidatos a diputados nacionales.

Rueda de prensa

En el hall del moderno y nuevo aeropuerto "Horacio Guzmán" de la ciudad comercial de Perico, se realizó el cierre de la campaña electoral del mencionado espacio político, que fue básicamente una rueda de prensa, con medios provinciales y donde Lavagna respondió todo a los periodistas presentes.

El exministro de Economía de la Nación tenía también en agenda visitar las instalaciones de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, junto a los integrantes de la lista de candidatos a diputados nacionales por Jujuy, además de Graciela Camaño y referentes locales de Consenso Federal.

Roberto Lavagna dijo que "al país hay que encararlo, empezando por poner la economía en marcha, hace muchos años que está estancada o en recesión, hace ocho años ya, con ese estancamiento muy fuerte, esa es la prioridad de nuestro equipo, por supuesto que hay propuestas de miles de temas, como salud, seguridad, trabajo, pero todo eso se trasforma en un discurso vacío, si no tiene sustento económico, lo importante es si se puede poner la economía en marcha".

"Tenemos un proyecto"

Además agregó que "hubo pocas propuestas en la campaña y nosotros fuimos quienes más hicimos, tenemos un proyecto, tenemos la capacidad de levantar a nuestro país. Cuando la economía nacional está mal, hay que ver el conjunto, si no hay un planteo de orden global no se arranca, no hay alguna provincia que se pueda salvar en particular, porque hay que cambiar la visión de la economía, nosotros como Consenso Federal planteamos una desconcentración de la zona centro, para dar respaldo e invertir a las provincia, como las economías regionales".