Polémica por pase a planta permanente en Monterrico

Delegados gremiales denunciaron que el intendente de Monterrico, Juan Carlos Ibarra, por decreto pasó a planta permanente a cuatro funcionarios y un empleado con un año y medio de antigüedad.

Hace varias semanas atrás en esa jurisdicción municipal corría el rumor que el intendente Juan Carlos Ibarra había firmado el decreto de pase a planta permanente de funcionarios de su gestión que no reúnen los años de antigüedad de normativas provinciales. Ante ese rumor los delegados gremiales realizaron medidas de fuerza y también se reunieron con el intendente Ibarra, quien expresó que no había firmado ningún decreto de pase a planta permanente y que dado el escaso presupuesto del municipio no firmaría ninguno.

Sin embargo, los delegados quisieron corroborar las palabras del jefe comunal y recurrieron a organismos provinciales para pedir la nómina de liquidaciones de sueldos del mes de septiembre de la planta permanente del municipio tabacalero. Allí pudieron constatar el ingreso de 5 personas a la nómina, de las cuales 4 son funcionarios de la actual gestión, es decir que carecen de antigüedad como trabajadores, ya que sus cargos son designaciones del Departamento Ejecutivo comunal. Y la quinta persona cuenta con un año y medio de antigüedad.

La delegada de Seom en Monterrico, Sara Ordoñez, indicó: "Hicieron pases a planta con 3 meses de antigüedad, cuando en el municipio hay trabajadores que tienen más de 10 años de servicio esperando la estabilidad laboral".

"Es una falta de respeto al gremio y a los trabajadores. El estatuto dice que si hay un agente con cargo de funcionario no puede acceder a planta permanente", agregó la delegada.

Por otro lado, informó que hay rumores que habría 10 pases más. "Hoy (por ayer) se corrió el rumor que en octubre se realizaron 10 pases a planta permanente más. Nunca hubo recursos en el municipio, no tenemos guantes ni escobas y el parque automotor es un desastre, y hoy vemos con indignación que realizan este tipo de maniobras".

En tanto, Carlos López, delegado de Utea, ratificó que "hay rumores que son muchos más los pases", y anunció que el lunes realizarán un paro pidiendo la derogación del decreto por considerar que "las personas que pasaron a planta no reúnen las condiciones laborales, son personas cercanas a la gestión, pero hay una lista de 55 trabajadores que espera la estabilidad laboral, todos con más de 7 años de antigüedad".

Dos cartas documento

En tanto el intendente electo Nilson Ortega advirtió hace varios meses atrás sobre actos administrativos cuestionables en el municipio que conducirá a partir del 10 de diciembre.

Nilson Ortega envió a Ibarra dos cartas documento pidiendo que se “abstenga de realizar pases a planta permanente y emitir préstamos”.

En la carta documento emitida en el mes de junio, Ortega le indica al intendente Juan Carlos Ibarra que “debe abstenerse de realizar o autorizar préstamos dinerarios a empleados municipales que no detenten estabilidad laboral, ya sea en los casos en los que la Municipalidad de Monterrico intervenga como prestataria u obligada subsidiaria (garante) de las obligaciones asumidas ante una financiera local o nacional”.

Mientras que el 3 de julio emitió otra carta documento en la que le exige a Ibarra que se “abstenga de dictar cualquier acto administrativo que tenga como consecuencia el pase a planta permanente de empleados municipales cualquiera fuere su situación de revista, atento a que en el presente ejercicio no se encuentran autorizadas por ordenanza presupuestaria las previsiones necesarias”.