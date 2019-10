Gimnasia crece en la apertura de deportes

Gimnasia y Esgrima tuvo una importante apertura a la sociedad a través de distintas actividades, tanto deportivas como sociales.

Por eso en conferencia de prensa desarrollada ayer en instalaciones del estadio "23 de Agosto", Miguel Soruco, presidente del club, encabezó la conferencia de prensa en la cual remarcó: "Es importante que toda la sociedad, el hincha de Gimnasia, los socios, conozcan lo que es el club, los progresos, los avances, incluso desde la llegada de nuestra comisión a esta dirigencia".

Soruco recordó que "propusimos en la plataforma electoral cuando hicimos la campaña y hoy son realidades, y estamos muy orgullosos de eso", puntualizó al hacer referencia a la suma de otros deportes. "Sobre todo a la apertura del club, hacia la sociedad, hacia el hincha, que en un momento estuvo atrapado en el desarrollo de la actividad futbolística a nivel profesional y no contaba con otras alternativas de actividades paralelas al fútbol profesional y que ahora las tienen y de las cuales pueden disfrutar en el estadio, en otros predios que se anexaron al estadio que en su momento fue el único hábitat del club, hago referencia al predio de Azopardo".

Junto a Soruco estuvo Daniel Ramasco, director deportivo del club, José Campi, coordinador de fútbol, Ramón Soria, instructor de taekwondo, Marcelo Morales, DT de fútbol femenino, Martín Morales Masa, entrenador de karate, Hernán Alanis de rugby.

A su tiempo Daniel Ramasco comentó: "Este crecimiento viene hace bastante, es una comisión que trabajó mucho en esto, ellos tienen la proyección de abrir el club para el socio, hoy la gente además de venir a la cancha puede tener otros deportes, es importante cuando uno ve el crecimiento en tan poco tiempo".

Por otro lado, anunció que "la tienda abre sus puertas a fines de noviembre, cerramos convenio con la marca de ropa, también firmamos un convenio de un centro de alto rendimiento de recuperación y adaptación física".

Luego, José Campi, coordinador de fútbol, destacó que "fuimos de menor a mayor, creciendo en todas las categorías". El exarquero se refirió al pedido de sumarse al torneo de AFA, algo que no podrá ser porque "no se pudo por cuestiones económicas y de distancia, no solo de Gimnasia sino también de los equipos que tenían que venir al norte", y agregó que "hubiese dado un salto de calidad a divisiones inferiores".

Por otro lado, habló Marcelo Morales, encargado del fútbol femenino, "educamos a las chicas en lo deportivo y que disfruten del juego".

Hernán Alanis, técnico de rugby, explicó: "El rugby llegó hace un año y medio en base a un proyecto y hoy es una realidad del club, nos sentimos desde el primer día parte de Gimnasia y Esgrima, hoy tenemos participación en diferentes torneos con 120 jugadores".

En artes marciales, tanto karate como taekwondo, es otra alternativa que están sumando adeptos y van creciendo.