"Al populismo no hay que definirlo, el populismo se entiende viviendo"

Escuchamos mucho la palabra populismo, pero ¿los argentinos entendemos el significado? ¿Qué es el populismo?

Bueno, al populismo no hay que definirlo, a veces la gente quiere definiciones de las cosas, pero la vida no es así. El populismo se entiende viviendo, si le preguntás a cualquier persona ¿qué es el populismo?, no te va a definir nada, pero te va a decir cómo es la política argentina. Y la política argentina es aquella que cuando se queda sin trabajo se organiza.

Por ejemplo, el argentino no migra, se queda en el país y se organiza políticamente, sindicalmente o en movimientos sociales, y va a las plazas, eso es el populismo en Latinoamérica. En otros países, frente a la falta de trabajo el ciudadano migra, acá se organiza y lucha. A este modo político, los argentinos los llaman populismo, porque es el pueblo en la calle, es el pueblo que no está esperando que venga alguien desde el lugar del saber y le diga cómo son las cosas, lo organice y les diga qué hacer.

En este sentido, una buena definición dio el papa Francisco, que dice ¿Qué son los movimientos populares? Los que piensan, se organizan y hacen, los que no esperan que venga otro a decirles qué hacer.

¿Esto es lo que nos caracteriza y distingue de otros países?

Yo creo que sí, que lo que distingue al pueblo argentino del resto del pueblo latinoamericano es la capacidad de organización. Es un pueblo que tiene alta capacidad de organización, reacciona, se organiza, no se va, se queda y enfrenta. Lamentablemente hemos pagado costos muy altos por esto, pero el pueblo sale a la calle organizado.

Ustedes me pueden decir, hay otros pueblos que salen a la calle... Sí, pero a veces salen espontáneamente, visceralmente y al día siguiente todo el mundo vuelve a su lugar, el pueblo argentino sale organizado y resiste.

Usted presentó a Francisco un proyecto denominado "Cuidadores de la Casa Común", ¿de qué se trata?

Sí. El proyecto se denomina "El futuro del trabajo y el cuidado de la casa común", es un impulso que larga la encíclica social del papa Francisco. Actualmente en el país funciona un proyecto, que es el de cuidadores de la casa común, que hace frente a la falta de trabajo. Todos esos chicos desempleados, que son presa fácil de ser captados por las mafias con un modo de trabajo indigno, porque no tienen un empleo asalariado, este proyecto trata de incorporarlos a un modo de trabajo digno, remunerado y creativo, porque lo que se terminó es el empleo asalariado, pero no el trabajo

La gente para vivir hasta el día siguiente de algo trabaja, entonces pensamos cómo sacarlos de esos trabajos indignos y ponerlos en trabajos dignos que a su vez sean cuidadores del medio ambiente. La idea es convertir a esta gente en cuidadores del medio ambiente y esto se hace con recursos del Estado, que el Estado empiece a pagar por proyectos de investigación y acción.

Usted está ligada a los movimientos sociales y gente en situación de vulnerabilidad, ¿cuál es la realidad que vive el país?

La realidad es que esos sectores se organizaron, justamente toda esta gente que quedó sin trabajo, empezó a organizar nuevos modos de economía popular. Estos movimientos tienen una particularidad, no tienen un líder, son un conjunto de personas organizadas y la persona que de alguna manera "coordina", no es la que le dice lo que tienen que hacer, sino que acompaña esas demandas y esos modos de organización. A veces incomprensibles, pero si el pueblo está encontrando otro modo de supervivir, se los acompaña.

Esos movimientos hoy están reemplazando a los partidos políticos, porque antes cuando había pleno empleo, la gente se organizaba políticamente a través de los sindicatos, pero cuando ya no hay pleno empleo y el modelo de fábrica termina por la tecnología o lo que fuera, entonces, esa gente ¿cómo se organiza? Ya no es el sindicalismo del cual después deviene un partido político, sino movimientos sociales que van a apoyar distintas agrupaciones políticas.

Son muchos los que prometen acabar con la pobreza, realmente, ¿se puede combatir la pobreza?

Sí, por supuesto que se puede combatir la pobreza. Porque lo que indican los libros de economía, por ejemplo el de Thomas Piketty "El capital en el siglo XXI", dice que nunca en la historia se produjo una renta con un crecimiento exponencial, o sea que el dinero está, el problema es que ese dinero está concentrado, entonces la pobreza es una consecuencia de la desigualdad social.

Primero se instala la desigualdad social y esa desigualdad tiene como consecuencia que un 10% de la población concentre toda la producción de la riqueza, que llamamos renta y el otro 90% quede sin nada, entonces no es que la pobreza genera desigualdad. Primero se genera una desigualdad en los modos de acumulación de la renta y eso tiene como consecuencia número uno, la riqueza de unos pocos, que como resultado deja a todos en la pobreza.

Entonces el problema no es la pobreza, el problema es la riqueza, todos conocemos la pobreza porque es de lo que hablan todos, lo que no conocemos es la riqueza. La pobreza está visibilizada, lo que está invisibilizada es la riqueza. La gente cree que un rico es una persona que tiene un chalecito con un auto y una casa para irse de veraneo, pero eso no es la riqueza.

¿Y qué es la riqueza?

La riqueza es un sistema económico que acumula cosas de una manera que ya ni siquiera es en bienes, sino en planillas. La gente está pasando hambre, cuando sobreabunda la comida en el mundo, es el problema de un sistema que tiene un modo de distribución complejo en el cual nadie se siente culpable.

Política e Iglesia, ¿están vinculadas?

Por supuesto que las Iglesias son parte de la sociedad y cualquier persona opina desde su formación y sus creencias. Todos nosotros opinamos desde nuestro sistema de creencias. Algunos tienen sistemas de creencias que están formados por valores religiosos y otros un sistema de creencias que está formado por posiciones políticas, pero desde ese conjunto de creencias y escala de valores morales es que después salimos a la sociedad y juzgamos. Entonces tiene el mismo derecho a hablar alguien que parte desde un principio de creencias formado de un dato revelado como quien parte de un sistema de creencias armado a partir de un debate que llaman "racional".

Ahora dicen, la Iglesia se mete en política, pero cuando la Iglesia defiende a los pobres, ¿se mete en política? Cuando la Iglesia da misas para los ricos, ¿no se mete en política? Cuando la Iglesia se calla frente al atropello de los derechos humanos, ¿no está haciendo política? Nosotros en el catolicismo lo llamamos "pecado por omisión", no solamente por acción.

Siempre van a estar vinculadas, es imposible separarlas, todos hacemos política desde ahí.

¿No se pueden separar?

No, no se pueden separar. La noticia debería ser que se separen, noticia debería ser que gente que practica una religión no se sienta interpelada por los atropellos a los derechos humanos, por la pobreza y por el hambre en el mundo y se calle la boca y siga disfrutando de su posición, eso debería ser noticia en el mundo, no que los pastores de cualquier religión salgan a protestar por los pobres y necesitados.

Usted es cercana al papa Francisco, ¿por qué cree que no visita la Argentina?

No, eso no lo sé. Hay un montón de gente tirando conjeturas, yo diría que la gente cree que porque el Papa es argentino tiene que estar pendiente solamente de los problemas argentinos y eso no es así. La gente que está en Chile y la está pasando mal, o lo que pasa en Turquía con los kurdos, también son problemas para el Papa.