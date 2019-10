Llega el unitario "Tu parte del trato"

El subsuelo del espléndido hotel Alvear de Buenos Aires fue el lugar elegido para la presentación de la serie "Tu parte del trato", un thriller de venganza con ingredientes de comedia negra y suspenso que desembarcará en los próximos días en las pantallas de TNT, eltrece y Flow. El Tribuno de Jujuy fue parte del lanzamiento que incluyó la proyección del primer capítulo de la propuesta televisiva producida por Polka, escrita por el uruguayo Guillermo Amoedo y de la mexicana Amaya Muruzábal y dirigida por Jorge Nisco ("Epitafios", 2004; "Botines", 2005; "Mujeres asesinas", 2005-2006). Del especial encuentro además participaron los protagonistas Jazmín Stuart, Eleonora Wexler y Nicolás Cabré y la actriz Carola Reyna cuyo personaje ingresa en el relato recién en el quinto episodio. Los intérpretes hablaron con los medios nacionales e internacionales presentes y brindaron detalles de los roles que tuvieron que encarnar. Se mostraron muy satisfechos por ser parte de este proyecto que ponderaron por su gran factura técnica y por su interesante argumento que sin duda mantendrá al espectador al borde de la silla.

"Tu parte del trato" gira en torno a Carlos (Cabré), un analista financiero que se ve envuelto en un truculento convenio con Patricia (Stuart) para librarse mutuamente de las personas que odian.

"Me atrapó la serie, leí el guion y me retuvo. No sabes bien quién es quién en la historia hasta el final, cuando empezás a entender un poco. Es un thriller que está muy bien contando y no es traicionero, todo encaja", indicó Nicolás Cabré en la oportunidad. Y sobre su personaje manifestó: "Es un hombre inocente que no es tan inocente, lo usan y termina en un lío, es el héroe pero tampoco es tan bueno, busca zafar y no repara en los daños", señaló el actor sobre Carlos, un analista que se deja llevar por la proposición de una chica si creer realmente en el novelesco trato. Pronto comprueba lo contrario.

Por su parte Wexler contó: "Me gustó la historia, leía el guion y no podía dejar de hacerlo, esa es una buena señal. Todos los personajes tienen sus grises, no son claros u oscuros, tienen capas y eso es lo atractivo. Es una serie tramposa, es un thriller, un policial de venganza con muchas sorpresas". Y sobre su papel indicó: "Se llama María Cortez, es médica, trabaja en una fundación en beneficencia, está casada con el personaje de Federico Olivera, todo parece funcionar bien y aparece Carlos (Cabré) y comienzan a pasarle cosas muy desgraciadas".

En tanto Jazmín Stuart sobre su rol narró: "Mi personaje es uno de los más interesantes y complejos que me tocó interpretar, leí los episodios y me maravilló la trama y me sedujo el personaje por su tridimensionalidad, eso no es habitual en los personajes femeninos para TV. Como actriz me tocó fibras distintas, es aterrador pero tiene una emocionalidad y una vulnerabilidad profunda y puede ser graciosa, tiene un humor negro a flor de piel. Era un desafío enorme hacerlo y me divertí porque me dio la posibilidad de probar cosas, de ir a un lugar audaz y lo disfruté mucho".

Tanto Wexler como Stuart durante la charla con los medios se mostraron satisfechos por tener la posibilidad de encarnar personajes femeninos atractivos y fuertes en televisión. "Las mujeres de la serie son potentes, vulnerables, intensas. Todas estas mujeres tienen una presencia y algo fuerte para contar", expresó Wexler. Mientras Stuart manifestó: "Si bien está cambiando, lo habitual es que la mujer tenga un rol donde es la que desea al hombre, siempre está en relación al personaje masculino. En general, en TV, la complejidad está puesta en lo masculino. Patricia tiene complejidad, en sí misma es un universo. Me costó mucho desprenderme del personaje porque al actuar la violencia el resquebrajamiento emocional, el estar un tiempo tan corrida del eje deja huella y volver a uno a veces es más complicado. Hubo escenas extremas y fuertes". Y relató que realizó un trabajo intenso de composición, "busqué referencias del cine y en lo cotidiano, aspectos, porque no conozco a nadie tan loco como Patricia. También hicimos trabajo desde el vestuario, el pelo y el maquillaje para encontrarla", detalló. Del mismo modo sobre la construcción de Amanda (madre de Patricia), Carola Reyna afirmó: "Estuve mirando algunas madres malas porque ella le dedica toda su locura a su hija Patricia y es difícil abordar esos vínculos. La quiere pero de una mala manera. Su aparición a la mitad de la serie enrarece todo, lo convierte en bizarro, ella es compleja, desmesurada. Está loca y llega para regar caos. Me asustaba hacer este personaje, fue un desafío".

TNT, eltrece y Flow

Asimismo, los actores ponderaron la alianza entre TNT, eltrece y Flow para la realización de "Tu parte del trato" y se refirieron a los cambios en los hábitos de consumo de los televidentes. Así Cabré manifestó: "Está bueno que se puedan seguir haciendo cosas en nuestro contexto complicado. Las sociedades alientan programas como este, bien hechos. Y esta serie tiene una factura técnica impecable, fue difícil pero no se escatimó en nada". "Esto es lo nuevo, es lo que viene, todo cambia. Esta es una miniserie clásica pero tiene un gusto a nuevo por cómo lo recibe el espectador. Es lo de ahora y lo que tenemos que entender y asimilar, saber que es así. Por ejemplo, la gente hoy por hoy no sigue un programa en un horario determinado, el mundo va cambiando. Mi hija ya no ve TV como lo hacía yo y tenemos que aprender y entender que la gente ve lo que quiere ver cuando lo quiere ver", dijo el actor teniendo en cuenta que el jueves 31 se podrá acceder a la temporada completa de la serie por la plataforma de streaming Flow. Y Wexler al respecto indicó: "Esto es una coproducción y se pudo hacer por el vínculo entre tres señales porque sino es muy difícil llevar a cabo productos de calidad y de esta factura técnica y potencia porque requiere altos costos económicos". Igualmente Stuart opinó: "Cámara, edición, iluminación, todo está bien hecho, hay un todo que acompaña el argumento y lo enriquece. Está bueno cuando la televisión echa mano de las herramientas del cine para crear un contenido de calidad, sin subestimar al público. Está bueno que los programas den más y que los espectadores pidan más. Ese vínculo ajustado intenso es bueno y hace a que el producto sea de calidad".

El valor de la palabra dada

La venganza es un juego de a tres... Y de eso da cuenta “Tu parte del trato”, un thriller con condimentos de comedia negra y suspenso, encabezado por Nicolás Cabré, Eleonora Wexler y Jazmín Stuart.

El Tribuno de Jujuy tuvo acceso al primer capítulo de la ficción y desde el inicio queda clara la impecable factura de la propuesta que no escatima en recursos técnicos y escenográficos para retratar Buenos Aires y su mundo empresarial y financiero. En el inicio se presentaron a dos de los protagonistas (Cabré y Stuart) y se dejaron en el aire varias aristas de sus personalidades hoscas e introspectivas, que en lo sucesivo seguro explotarán. La trama tiene que ver con una venganza poco ortodoxa ya que el personaje border de Stuart implica a una tercera persona para obtener su desquite. Así tuvimos un acercamiento con Carlos (Cabré), un empleado en una importante empresa financiera cuya especialidad es evaluar y detectar oportunidades en el mercado. Sin embargo, su talento no suele ser reconocido. Su jefe lo priva de un merecido ascenso para promover a un allegado incompetente. En una fiesta de fin de año conoce a Patricia (Stuart), una mujer intrigante con la que intima. Ella le hace una propuesta en apariencia inocua: hacer un pacto para librarse de las personas que odian.

A la mañana siguiente, del hacker se entera de que su jefe ha sido asesinado. Luego del hecho, no vuelve a tener noticias de Patricia... hasta tres años después. Aquella mujer reaparecerá exigiendo ahora “su parte del trato”. Debe arruinarle la vida a María (Wexler), persona con la que Patricia está enemistada. Víctima del chantaje, Carlos deberá decidir si cumplirá con la palabra dada o no. La factura del producto es cinematográfica, respetando desde el comienzo las reglas del género. Así todos los elementos como movimientos de cámara, encuadres, narración y actuaciones se conjugan para contribuir a un thriller clásico. Seguramente la serie seguirá por ese camino. En el primer envío queda claro que resta aún mucho por revelar.

Completan el elenco Carola Reyna, Federico Olivera, Gustavo Garzón, Silvia Kutica, Fabián Arenillas, Roberto Vallejos, Romina Richi, Hugo Arana, Natalia Lobo, Federico Salles y Julieta Vallina.