Qué fue de Rodrigo Díaz, el último novio de Ricardo Fort

Rodrigo Díaz reconstruyó su vida artística luego del fallecimiento del mediático y empresario Ricardo Fort, fallecido en noviembre de 2013.

El joven, nacido en Tandil, actualmente tiene 26 años y posee una larga experiencia en la televisión extranjera. El también cantante partió hacia el DF en el 2017 junto con su novia de ese entonces: "Me fui para probar otras cosas y para estudiar actuación. Mi pareja había vivido allá un tiempo, tenía algunos amigos y eso ayudó para que pudiéramos instalarnos".

Contó que participó de un casting con más de 1.200 participantes para ingresar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y que antes de un viaje a Acapulco recibió el llamado más esperado.

“Iba al CEA de siete de la mañana a siete de la tarde de lunes a viernes, lo más difícil era aprender a hablar en neutro. A su vez te llaman para hacer trabajos mientras estudias. Paralelamente los fines de semana trabajaba como modelo”, confesó Díaz.

Si tuvo miedo, dijo: “Plata y miedo nunca tuve, fue una experiencia linda conocer un país, otra cultura, la gente muy respetuosa. Hubo que acostumbrarse primero a la comida, al movimiento, después ya tomaba subte sin problema”.

Pero en noviembre de 2018 debió regresar porque a su padre le habían diagnosticado cáncer de colon. En Argentina se reencontró con su familia y acompañó a su padre en la recuperación. Hoy su papá está bien, aunque tiene que hacerse controles cada seis meses.

En 2019 volvió a la capital mexicana para trabajar en la TV Azteca y participar en las versiones extrajeras de Educando a Nina, Piloto 2 y la novena temporada de El Señor de los cielos, que se verá el año que viene.

“Me enamora la simpleza que tiene, la humildad, además de lo que se ve. Lo caradura que es, lo masculino que es”, contaba Ricardo Fort, un año antes de su partida, sobre Rodrigo Díaz, su último novio.

Pero actualmente está instalada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. “Me sorprendí, muchas personas me piden fotos porque me reconocen por mi noviazgo con Ricardo Fort”, comentó. Para principios de 2020, estará a cargo de la conducción de un programa.

“Durante mis meses en México, me vi reflejado en Ricardo Fort porque él quiso hacer su carrera allá. Recordaba todo lo que me enseñó y que me puso en la vida”, reflexionó.