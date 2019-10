Ofrecía un riñón para pagar una deuda, pero consiguió trabajo 

La publicación en Facebook de una mujer en Rio Negro que ofreció vender un riñón generó conmoción este jueves, pero en tan solo 24 horas tuvo su final feliz. La familia que se encontraba en una situación complicada por una deuda recibió una donación para la primer cuota de la misma, y dos ofertas laborales.

La crisis generó que muchos emprendedores de toda la región debieron cerrar sus puertas y que sus iniciativas debieron quedar truncas. Así le pasó a una mujer de Fernández Oro, que inauguró una panadería en marzo y, en muy pocos meses, cerró en agosto.

Por deudas que acumularon de alquiler y electricidad, deben una suma superior a 300 mil pesos, y el plan de pago estaba al límite.

Por eso el miércoles la mujer ofreció vender su riñón en las redes sociales, y obtuvo una respuesta por parte de toda la sociedad. Desde el municipio de Oro le ofrecieron un trabajo, pero el salario era tan bajo que no alcanzaba a cubrir lo que ellos ganan vendiendo medias luna y churros en la Ruta 65.

La comercialización de órganos es un delito federal, y está penalizado. Lo mismo ocurre con los médicos que colaboren y realicen ablaciones con órganos comercializados. Además, se trata de un procedimiento muy caro.

Finalmente este viernes contó que no solo le donaron dinero para pagar la primer cuota, sino que tuvo dos ofertas de empleo, y según pareció, en esta oportunidad si pagarían un sueldo acorde.

Queremos agradecer a toda la gente que se solidarizó con nosotros. Gracias a esas personas pudimos conseguir el dinero que nos faltaba y a su vez, surgieron 2 entrevistas laborales para nosotros. Aclaramos que en ningún momento pedimos dinero. El que nos donó, lo hizo porque así lo sintió. Y cuando rechacé un trabajo, fue porque el sueldo no me alcanzaba para cubrir la cuota de la deuda que estamos pagando. Y lamentablemente con el sueldo de mi marido tampoco llegamos. En fin... infinitas gracias a todos!!!! No hay palabras para agradecer semejante gesto de gente que a más de uno no conocemos.

fue lo que la mujer publicó en Facebook

La propuesta laboral es en Cipolletti, y para su marido fue en Neuquén. Un hombre nos llamó y nos regaló 15 mil pesos y una mujer me pidió un CBU y nos regaló plata también. Nosotros nunca pedimos plata, el que donó se lo agradezco pero nosotros queríamos un trabajo para pagar nuestra deuda.