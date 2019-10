"El secreto es ser prolijo y brindar calidad al cliente"

La creatividad y versatilidad de los emprendedores jujeños es admirable, sobre todo en tiempos económicos muy difíciles. Jesica Mamaní, docente de Artes Visuales, se recibió hace varios atrás y ante la falta de inclusión laboral en el sistema de educación pública así como la necesidad de generar el sustento de su hijo creó una tienda online de piñatas personalizadas.

"Encanto de piñata" nació cuando la joven madre se disponía a festejar el primer año de su hijo y ante la dificultad de conseguir una piñata acorde a la temática elegida decidió hacerla ella misma.

Buscó el conocimiento necesario para la decoración de aquella fiesta viendo algunos tutoriales por internet y después aprovechó cada ocasión festiva en la familia para ir practicando con diferentes modelos y materiales.

"De todo lo que hice para mi hijo, me gustó hacer la piñata y así comencé a regalar la piñata en todas las fiestas de la familia, porque creo que siempre me destaqué en el trabajo con papel. Después decidí crear una página en Facebook y lanzar mi tienda online de piñatas hechas de forma artesanal 100% personalizadas".

Indicó que actualmente cuenta con pedidos constantes y que el emprendimiento le permite sostener a su hijo. "Trabajo desde mi casa junto a mi hijo que muchas veces ayuda y aprende al mismo tiempo. Por suerte muchas personas que ya conocen mi trabajo me hacen pedidos seguido. También trabajo con personas que realizan servicios para fiestas y saben que yo hago la piñata", nos cuenta con una sonrisa llena de esperanza y ganas de seguir creciendo en su emprendimiento.

En cuanto al secreto para poder impulsar una tienda de un producto tan específico como una piñata indicó que "el secreto es ser prolijo y brindarles calidad a los clientes. Yo me esfuerzo para que todos mis clientes estén conformes con mi trabajo. Me encanta saber que están conformes con lo que les entrego".

Indicó que cada pedido comienza con el envío de una imagen "que yo convierto en piñata y lo hago con mucho amor y creo que eso se transmite, es así que todos los que alguna vez me compraron vuelven a hacerlo y eso me deja una gratificación extra en mi trabajo".

En cuanto a otro producto que ofrece a través de su página de Facebook, indicó: "Estamos lanzando las minipiñatas que son regalos pequeños en forma de piñatas de diferentes formas, por ejemplo una botella de cerveza, o un corazón, llenos de dulces, chocolates, algún regalo y las flores de papel que se usan para decorar las fiestas o habitaciones de los niños".

En cuanto a los precios, señaló: "Ofrezco precios módicos, teniendo en cuenta que los productos son de muy buena calidad, resistentes y hechas con los mejores materiales, ya que además de servir en la fiesta muchas familias las conservan con un objeto de recuerdo o decoración sobre todo cuando son de personajes queridos por los niños".

En cuanto a los proyectos futuros indicó que espera que su tienda siga creciendo y poder ampliar la variedad de productos realizados siempre con diferentes tipos de papel, "me encanta trabajar en papel y me hace muy feliz poder trabajar en algo que me gusta y brinda satisfacción a mis clientes".