Carnicerías mantienen precios pero no logran repuntar ventas

Con la última suba que alcanzó el 15%, desde hace tres meses, los precios en distintos tipos de cortes de carnes roja o blanca de carnicerías de barrios de la capital siguen manteniendo los mismos valores y estiman que a partir de mañana habría remarcación. No obstante, para el sector, las ventas siguen sin repuntar, hay días que se vende, otros que no.

En este contexto, en el mes de septiembre la inflación registrada en Jujuy fue de 5,2% y en cuanto a los alimentos, los cortes de carne también elevaron sus precios en el transcurso de treinta días. El kilo de carne picada pasó de $ 245,13 a $ 270,22, es decir subió 10,2%, por su parte el kilo de paleta subió de $ 280,60 a $ 299,91 y la merluza aumentó 7,4%.

A raíz de la crisis que vienen atravesando diferentes sectores, propietarios y vendedores de carnicerías, señalaron que el cliente también cambió los cortes de carne elegidos, algunos pasaron de milanesa a la carne picada y otros del vacío a la paleta. Están también aquellos que prefieren comer carne dos veces por semana, con el único fin de abaratar costos.

Y es que la pérdida del poder adquisitivo de las familias es uno de los motivos principales que genera que cada vez, algunas carnicerías tengan que mermar la cantidad de stock en oferta.

Además, la competencia que existe entre diferentes locales que se encuentran en la misma zona de barrio, genera que estos deban reforzar promociones para mantener la clientela.

"Se nota la crisis en el sector"

En la cadena de carnicería Friar, ubicada en la avenida Almirante Brown, el encargado Carlos Romero, comentó que vienen manteniendo desde hace tres meses el costo de la carne.

En el caso del asado (novillo pesado), se encuentra a $ 159. Respecto al valor del pollo, sostuvo que existe variación en el precio de cada empresa, "la suba de la carne fue de un 6% hasta un 15% en algunos productos", sostuvo.

Si bien, el fuerte de las carnicerías son las fechas como el Día de la Madre, Romero mencionó que se notó la crisis en la cadena debido a que no hubo un importante corte de tickets por la empresa.

Mantener al cliente

En otra carnicería del barrio Los Perales, comentaron que las ventas vienen siendo estables. El empleado Esteban Miranda indicó que "dependiendo de la temporada y fechas de celebraciones aumentan la cantidad de carne para vender".

En cuanto a los costos, precisó que el kilo de costeleta, costillas y palomita ronda los $ 290, entrañas y vacío $ 300, matambre $ 285, pulpa $ 360, lomo $ 370 y picana $ 350.

Se come menos carne vacuna La cantidad de kilos por persona por año que en promedio consumían los argentinos hace 19 años era liderada por los bifes vacunos por amplia ventaja. Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, era entonces de 65 kilos por persona; la de pollo no llegaba a la mitad de eso y la de cerdo se circunscribía prácticamente a los chacinados. Actualmente, el consumo interno de la carne aviar supera los números a las reses bovinas, en ambos casos en torno a los 50 kilos por persona por año, y los cortes porcinos tuvieron una evolución notable.

Las opiniones

En casa comemos una vez a la semana carne y optamos mayormente por las verduras. Antes solíamos comer mucha carne incluso hasta los fines de semana. Ahora, de vez en cuando o en ocasiones especiales preparamos asado. Este cambio se debe a los ajustes que se fueron dando en los costos de los alimentos. Siempre busco precios accesibles.

Suelo consumir carnes todos los días. Los cortes de carne están más caros pero creo que pese a ello, la gente igual la consume. En mi caso, gracias a Dios, puedo darme el gusto de comer asado todos los fines de semana. Vivo en el barrio centro, allí hay una carnicería a la que voy a comprar porque tiene buena calidad de carne y los cortes que llevo durante la semana.

He notado que los precios de carne varían bastante. Pese a ello, cuando voy a comprar prefiero elegir un producto de buena calidad, aunque tenga un costo elevado. A mí me gusta ir a comprar a una carnicería que esté siempre limpia, porque hay algunos locales que ofrecen la carne a un menor costo pero no tiene los espacios aptos para brindar atención.

En casa no estamos acostumbrados a consumir mucha carne, lo hacemos únicamente sólo dos veces a la semana y no se debe a que esté elevado su valor, sino que procuramos mantener una dieta variada y saludable con verduras, carne blanca y roja. Sin embargo, desde hace años se vienen dando suba en todos los alimentos que se consumen.