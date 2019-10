Un paso importante

El paso de Bolívar y Obras Sanitarias por Jujuy no fue solamente para jugar la Supercopa RUS. Porque ambos clubes realizaron diferentes actividades.

Abiertos a dialogar con jugadores, entrenadores de nuestra provincia, el elenco sanjuanino entrenó a puertas abiertas, con la observación también se logran aprendizajes y algunos entrenadores aprovecharon para despejar dudas, sacar información sobre entrenamientos. Además de las tradicionales fotos.

Bolívar también compartió con los jujeños. El "celeste" visitó el Centro Deportivo Nº 1 "Hugo Cid Conde" en el extremo norte del parque San Martín.

Y el gran momento vivido lo reflejó ante El Tribuno de Jujuy Javier Weber, técnico de Bolívar, al remarcar que Jujuy lo trata siempre muy bien. "Excelente como siempre, estuve aquí hace tres meses, nuestro equipo tiene un acuerdo con Fundación Vóley, lo respetamos, para nosotros es un convenio muy importante y Jujuy siempre me recibe de brazos abiertos, estoy encantado, la verdad que estoy muy feliz de estar aquí, espero que sea la primera de muchas veces, fue una fiesta increíble, quiero agradecer porque salió todo muy bueno", subrayó.

Weber elogió el gran marco de público que tuvo la Supercopa RUS, "me pareció espectacular, vine como jugador, como técnico, y la verdad no me sorprende en nada, Jujuy respira vóley, conoce muy bien de esto, y fue un gran espectáculo, la gente se llevó cinco sets, no excelentemente jugados pero sí fuertes, sobre ese lado tenemos que darles las gracias a todos los que hicieron posible esta fiesta y ojalá se repita".

Por otro lado, hizo referencia a Jujuy Vóley ,"el año que viene va a estar, confío, la gente de la Fundación Jujuy hace un laburo enorme, ganó dos veces la A2, merece estar en la máxima categoría, este marco, este público, me imagino estar el año que viene jugando con Bolívar aquí", puntualizó.

Entre los jugadores presentes,

estuvieron Facundo Imhoff e Ignacio Bernasconi, compartieron una tarde agradable de juego con los pequeños y, junto al cuerpo técnico, contaron sus experiencias en la disciplina desde sus principios, y dejaron en claro el valor de la educación y el deporte. También dijeron presente autoridades de la comuna.

Contar con dos grandes equipos del vóley de la máxima categoría de nuestro país fue importante, más allá del espectáculo, por las actividades sociales que desplegaron y suma para que esta disciplina en Jujuy siga creciendo.