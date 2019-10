El video viral del dueño de Guaymallén sobre el precio que tendrán sus alfajores el lunes

En la previa a las elecciones 2019 que definirán al próximo presidente del país, sólo se habla de una cosa: qué va a ocurrir el lunes. Después de la sorpresa del 11 de agosto, con el inesperado triunfo de Alberto Fernández que trajo una importante devaluación y caída del valor del peso la expectativa está puesta en cómo reaccionarán los mercados y la moneda nacional tras el resultado en las urnas. Sobre esto salió a hablar Hugo Basilotta, el dueño de los alfajores Guaymallén en un video viral.

Es que después del salto del dólar siempre viene un fuerte aumento de precios, que afectaría aún más los golpeados bolsillos de los argentinos. Es por eso que, con mucho humor, Basilotta salió a hablar sobre su producto en su cuenta de Twitter.

El dueño de la marca, que hace poco tuvo una enorme repercusión gracias a su mensaje para Donald Trump que difundió en las redes, volvió a aparecer con un divertido clip.

Parado en una oficina, el empresario se paró frente a la cámara y empezó a hablar de su situación: "Buenos días. Me está explotando el celular, el WhatsApp, me llama Donald (Trump), Vladimir (Putin), todos los economistas de acá... Desesperados por ver cuánto va a abrir el verde el lunes", comienza diciendo en el video que ya tiene más de 4 mil "Me gusta".

Entonces agarró un paquete de uno de sus alfajores, lo mostró a cámara y bromeó: "¿Cuánto va a abrir? Diez pesos". Enseguida el video empezó a sumar reproducciones y ya acumula cerca de 100.000 vistas.