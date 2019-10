Fue a sufragar, pero cuando llegó alguien ya había votado por él

El voto es un derecho adquirido y muy respetado por todos. Muchos esperan estas jornadas cívicas con ansias de aportar su granito de arena, buscando definir a quiénes estarán al frente, en este caso, del país.

Con estas expectativas Cristian Daniel Segundo, un hombre oriundo de San Pedro de Jujuy, se dirigió esta mañana a la Escuela Santiago del Estero donde debía emitir su voto en esta jornada, pero grande fue su sorpresa cuando al llegar el momento de sufragar, los fiscales le dijeron que su voto ya había sido emitido. Incluso el troquel que sirve como comprobante de haber cumplido con este deber cívico, ya había sido retirado y en su lugar se encontraba una firma que no era la suya.

La explicación irrisoria que le dieron los fiscales, fue que "algún pariente tuyo, capaz que vino a votar por vos con el documento verde". Luego de momentos de mucha tensión y acusaciones contra él, Cristian Segundo firmó un acta donde se exponía esta irregular situación.

"Me pasó que fui a las 11.30 pasadas para votar. Presenté mi DNI y le doy el número de orden, para acelerar mi votación porque tenía que entrar a trabajar al mediodía. Y cuando me estaban por dar el sobre, me dicen que el comprobante de voto emitido ya había sido entregado. Alguien ya había votado por mi y me dijeron que por eso ya no podía votar. En las elecciones PASO yo voté con el mismo DNI que me presenté ahora a votar", comentó Cristian Segundo a nuestro matutino.

Agregó sobre lo ocurrido que "me dice la presidente de mesa en ese momento que algún familiar se presentó a votar en cuenta mía. Les digo, que como puede acusar a mi familia de haber hecho algo así. Me dice que es un ser humano y que pueden equivocarse, pero este error es imperdonable, ya que cualquiera puede robar así tu identidad".

El damnificado, contó que le "hicieron firmar un acta y tuve que hacer la denuncia en la seccional 26 de San Pedro".

Finalmente lamentó toda la situación, ya que expresó que se quedó "sin votar y sin poder hacer uso de mi derecho que como ciudadano tengo. Además con todo lo que implica el trámite burocrático que ahora yo tengo que hacer en la Justicia Electoral", finalizó.