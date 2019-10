Desde el Frente de Todos reconocen una ventaja de Alberto Fernández sobre Macri en todo el país

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, saludó esta tarde a militantes que lo aguardaban en la puerta de su casa, en el barrio porteño de Puerto Madero, minutos después de que cerrara la votación nacional.

"Gracias a todos, no saben cuánto los quiero", afirmó el ex jefe de Gabinete al asomarse por la cochera de su edificio, poco antes de partir rumbo al búnker en Chacarita.

Varias decenas de militantes aguardaban al postulante del peronismo, quien les pidió "respeto por sus vecinos".

"Hoy es un día de fiesta", resaltó el candidato presidencial del Frente de Todos.

PEÑA: "HAY QUE ESPERAR SI HAY BALOTAJE O NO, SIEMPRE FUIMOS RESPETUOSOS CON LOS RESULTADOS"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo esta tarde que "hay que esperar si hay balotaje o no", y remarcó que en el oficialismo "siempre" fueron "respetuosos con los resultados".

"Los resultados estarán a las 21:00, los candidatos se pondrán de acuerdo sobre cuán claras son las tendencias", remarcó el jefe de ministros en una rueda de prensa en el comando de campaña de Juntos por el Cambio en Costa Salguero.

Al respecto pidió "no anticiparse" a esos resultados oficiales y al ser consultado sobre un posible encuentro entre el presidente Mauricio Macri con Alberto Fernández para iniciar una transición, señaló: "Veremos si hay balotaje, no tiene sentido una reunión mañana si hay balotaje".