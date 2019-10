Todavía no hay resultados oficiales pero los memes invaden las redes

Como sucede en cada uno de los eventos importantes, los usuarios de las redes sociales acompañaron este domingo electoral con distintos memes que aligeraron una jornada en la que los argentinos eligen al próximo presidente. Con menciones a Los Simpson, a Harry Potter y la viralización de un falso fiscal que supuestamente hacía fraude, estos son los mejores memes:

Llamada para Carlos C Vanhoy !!!

Llamada para Carlos C Vanhoy !!!

Alguien conoce a Carlos C Vanhoy !!! pic.twitter.com/ooFYWj6vPC