Luego de una ardua jornada electoral, Rubén Rivarola, presidente del Partido Justicialista del distrito Jujuy dialogó hace instantes con los medios y dijo que “Sabemos que a nivel nacional ganó la fórmula Fernández – Fernández y por eso es que vinimos trabajando. Alberto Fernández es el nuevo Presidente de nuestra querida Argentina”, dijo.

El diputado provincial aseguró que, si bien aún no se conocen datos oficiales, “en Jujuy estamos peleando voto a voto esta elección. No podemos dar resultados que aún no se conocen, eso sería muy irresponsable de nuestra parte”.

Por otro lado, agregó que, el Justicialismo seguirá trabajando unido como lo viene haciendo hasta el día de hoy.