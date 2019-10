Fernández: "el gobierno volvió a manos de la gente"

Al celebrar en su búnker, el flamante presidente electo Alberto Fernández afirmó anoche que "el gobierno volvió a manos de la gente", al tiempo que le reclamó a la que será la oposición "ayudar a reconstruir al país de las cenizas".

"El gobierno volvió a manos de la gente, volvió a manos de las argentinos", festejó el exjefe de Gabinete, que será el próximo presidente a partir del próximo 10 de diciembre.

En el escenario junto a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, Fernández expresó: "A quienes sean nuestros opositores, que sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir al país de las cenizas que han dejado".

"Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron ahora lo cumplan", enfatizó el mandatario electo.

El presidente electo Alberto Fernández le pidió anoche a los referentes de Juntos por el Cambio que sean "conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado".

"Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron ahora lo ejerzan, y que sean capaces de entender que la Argentina que viene necesita del esfuerzo y compromiso de todos", expresó Fernández al hablar desde el búnker del Frente de Todos en el barrio porteño de Chacarita.

Fernández recordó anoche al fallecido exmandatario Néstor Kirchner y le agradeció por haber "sembrado esto que estamos viviendo", en referencia a su victoria en los comicios ante Juntos por el Cambio.

"No sería justo que hoy no le reconociera lo que él hizo por nosotros, y la enorme posibilidad que me dio de vivir esa formidable aventura de hacernos cargo de un país caótico y ponerlo en pie", expresó Fernández desde el búnker del peronismo en el barrio porteño de Chacarita donde cientos de personas concurrieron para celebrar la vuelta del kirchnerismo.

Cabe destacar que Fernández fue invitado por el presidente Macri a reunirse hoy en un desayuno de trabajo para iniciar la transición de gobierno.