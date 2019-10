"Quiero garantizar la paz y darles tranquilidad"

Garantizar la paz, felicitar a Alberto Fernández y mostrarse satisfecho por la elección de Juntos por el Cambio en Jujuy fueron las principales sensaciones del gobernador Gerardo Morales ayer por la noche cuando habló para el pueblo jujeño desde el bunker radical.

También, afirmó que el resultado en Jujuy se "va a definir en el escrutinio definitivo porque está muy parejo, palo a palo".

"En primer lugar quiero felicitar al Frente de Todos que hicieron una gran elección a nivel país y también una buena elección acá en Jujuy. También voy a felicitar a nuestro frente y toda la militancia, estamos muy contentos porque recuperamos 15 puntos del resultado de las Paso, es algo increíble", mencionó Morales al iniciar su discurso.

Asimismo señaló que "quiero garantizar la paz y darles la tranquilidad a todos, es innegociable la paz en Jujuy. Voy a cuidar Jujuy, voy a cuidar al pueblo de Jujuy. No le vamos a dar espacio a la violencia, es mucha más la mayoría del pueblo que quiere paz, es mucha más la mayoría del pueblo que quiere respeto, que quiere un futuro mejor, es mucha más la mayoría del pueblo jujeño que quiere seguir apostando al trabajo y al esfuerzo".

En ese sentido, remarcó el trabajo de Cambiemos en Jujuy "en lo personal estoy muy orgulloso de todo el equipo de trabajo que tenemos, en especial al ‘Colo’ y la ‘Nati’ que se caminaron toda la provincia, muchas felicitaciones a los dos. Fue una gran elección en todo el territorio, en capital y en otros lugares dimos vuelta situaciones que a veces parecían que eran casi imposibles".

"Ratificamos el concepto de que todo es posible y se lo dice el que más elecciones ha perdido en la provincia de Jujuy, fui cuatro veces candidato a gobernador así que a no rendirse nunca y nunca bajar los brazos, Jujuy no detiene su marcha y no va a desandar este camino que inició hace casi cuatro años", añadió.

Felicitó a Macri

Morales también felicitó a Mauricio Macri y comentó que "ha recuperado algo que también parecía imposible, dio muestra de una capacidad de liderazgo y saberse sobreponer en los peores momentos. Es un jujeño más, el presidente que más visitó a la provincia de Jujuy y que más acompañó los proyectos de la provincia".

Esperan escrutinio definitivo

El candidato a diputado nacional, Jorge Rizzotti aseguró que "el escrutinio definitivo es muy importante, me parece que será una herramienta importante. Es una elección muy reñida, hablamos de diferencias de 1.000 o 1.500 votos".

Siguió diciendo que "vamos a esperar el escrutinio definitivo, además del provisorio electoral tenemos los nuestros del partido. En el definitivo se definirá, en la cantidad de votos es mínima la diferencia por eso lo vamos a esperar".

Por su parte, Natalia Sarapura resaltó el trabajo previo a las elecciones que llevaron a cabo en la provincia, "fue un gran esfuerzo de la militancia y la fuerza política que conformamos juntos por el cambio porque hemos caminado Jujuy y logramos recuperar más de 15 puntos. Es una elección muy peleada y estamos esperando que termine el resultado provisorio".

"Recuperar 15 puntos es un avance. Nos parece a nosotros que hicimos una gran elección", dijo.