"Con orgullo vengo a votar"

PALPALÁ (Corresponsal). "Con mucho orgullo vengo a dejar mi voto", dijo la empresaria Gilma Mealla luego de votar en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "General Savio". "A veces un voto hace la diferencia", señaló la elegante dama acompañada de su hijo y su nieto.

Pasadas las 11 de la mañana, la reconocida empresaria de Jujuy, Gilma Mealla, llegó a la Técnica de Palpalá para emitir su voto, un ejemplo de civismo y voluntad de una mujer de trabajo quien cumplió 89 años, "lo digo con orgullo", señaló.

Tras recorrer los pasillos de la emblemática institución, se dirigió a la mesa 773 saludando a las autoridades, acompañada de su hijo el diputado provincial Rubén Eduardo Rivarola y su nieto Ernesto Rivarola.

"Estoy muy contenta de poder venir a dar un votito. Muchas veces por un voto se puede marcar la diferencia y llegar arriba en los porcentajes", dijo.

Gilma Mealla, entre sus palabras, auguró lo mejor para la provincia y el país, "espero que salga lo mejor de nosotros en estas elecciones".

"Tengo 89 años, lo digo con orgullo y gracias a Dios tengo a mis hijos y nietos, no me puedo quejar", acotó en medio de una importante cantidad de votantes que llegaron a las urnas. "Seguimos trabajando y pensamos siempre en hacer algo nuevo, algo mejor, porque quiero a Palpalá, me gusta que trabajen para hacer que esta ciudad sea lo mejor de Jujuy. Me gusta que trabajen y brindamos las herramientas", dijo.