Sindicalistas de ATE quisieron tomar el edificio del Inti y agredieron a un funcionario

Sindicalistas de ATE volvieron a protagonizar una jornada de extrema violencia en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), ubicado a metros de la estación Migueletes, en la localidad bonaerense de San Martín. En esta oportunidad, hirieron a tres personas y ocasionaron importantes destrozos en las instalaciones del lugar.

La agresión a los trabajadores del Inti se produjo esta mañana cuando una patota de 40 individuos –identificados como sindicalistas de ATE-VERDE– arrancaron una puerta de ingreso al módulo 2 y se dirigieron violentamente a los lugares de trabajo con bombos, palos y banderas rompiendo vidrios y mobiliario de la institución y agrediendo a los empleados.

Entre los heridos se encuentran Mariano Zlatanoff, director administrativo del Inti, un trabajador de la empresa de seguridad Murata y una persona del sector de portería.

Zlatanoff, funcionario de carrera en el Estado, fue el más damnificado ya que debió ser atendido por lesiones en el cuerpo y cortes en su mano derecha. “Entró una facción de ATE con la que siempre hemos tenido problemas reclamando la reincorporación de los 260 despedidos en febrero de 2018. Me tiraron al suelo y me patearon la espalda, los omóplatos y los hombros. Por suerte no me pegaron ni en la cabeza ni en la cara”, contó a Infobae.