Cuatro jujeños con podios en Tucumán

Jujuy en el podio. En San Miguel de Tucumán recientemente se desarrolló un Torneo Interprovincial de Powerlifting denominado Power League Tucumán que estuvo organizado por el gimnasio Wild Fitness. Pero lo más resonante es que allí cuatro jujeños con poco tiempo de entrenamiento se subieron al podio en diferentes categorías. Se trata de José Egües, Tomás Vaca y Mariana y David Zerpa que mostraron una buena performance entre casi 100 atletas de diferentes puntos del país, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires y Jujuy.

Con la felicidad reinante por el papel realizado visitaron la redacción de El Tribuno de Jujuy y allí José Egües comentó que "las sensaciones son totalmente positivas y estamos muy contentos por lo que logramos. Es el primer torneo importante que hicimos en lo que va del año con los chicos. Empezamos a entrenar en julio y quedamos satisfechos con las marcas realizadas", relató el deportista que había dejado la actividad hace un par de años.

Por ese motivo comentó que "realmente tenía muchos nervios porque es la primera vez que tengo a cargo a chicos en un viaje para competir y fue una gran responsabilidad, pero gracias a Dios todo salió bien. Los chicos superaron todas sus marcas y eso me satisface", agregando que "fuimos a Tucumán como atletas libres, sin representar a una institución, pero lo importante en lo personal fue regresar con este presente después de haber dejado la actividad en 2017 donde pensaba ya no hacer más pesas. Unos amigos me invitaron a entrenar y ya le tomé el gustito que ahora me deja competir. Es un gran aliciente para retomar todo lo que es el powerlifting", sostuvo el deportista.

En alusión a los resultados conseguidos Egües detalló que "yo obtuve un segundo puesto en la categoría Open en hasta 94 kg y mis marcas fueron en sentadilla 245 kg, press de banca 142,5 kg y peso muerto 250 kg con un total de 647,5 kg que me dejó en tercer lugar en la tabla general donde compitieron casi 100 atletas. Después estuvo David Zerpa que compitió en push pull en hasta 82,5 kg y logró el 2º puesto donde sus marcas fueron 115 kg press de banca y 210 kg de peso muerto, otro que participó fue Tomás Vaca en categoría Open hasta 105 kg consiguiendo el 1º lugar en powerlifting con 182 kg en sentadilla, 105 kg en pecho y 220 kg en peso muerto, pero también obtuvo el 1º puesto en push pull. Y por último, Mariana Zerpa que terminó primera en categoría Open hasta 52 kg y fue 2º puesto en la competencia general femenina levantando 85 kg en sentadillas, 40 press de banca y 130 kg de despegue", acotando que "estamos muy contentos por los podios conseguidos y en el poco tiempo de trabajo que ya dio sus frutos. Por eso ya pensamos en prepararnos para todo lo que tendremos en el 2020".

En ese mismo sentido vaticinó que "ahora vamos a hacer la pretemporada para proyectar lo que será el práximo año donde tendremos muchas competencias de muy buen nivel. Los jujeños siempre estamos ahí arriba en el podio peleando los primeros puestos, así que eso se debe mantener", concluyó.

Además, ya vienen planificando para el 14 de diciembre lo que será el Torneo Abierto de Powerlifting "Roca Gym" en nuestra capital donde podrán participar atletas en diferentes categorías para desplegar las sentadillas, press de banca y peso muerto. La intención es seguir difundiendo la disciplina, fomentar la práctica y culminar activos la temporada 2019.

